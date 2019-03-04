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Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой

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Певец поздравил маму с днем рождения.
Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой
Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой
instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских порадовала фанов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместил кадр со своей мамой Лилией.

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Отметим, что Макс редко публикует семейные фото. На его страницах в соцсетях чаще можно увидеть снимки с концертов.

В подписи к новому кадру Барских поздравил самого близкого человека с днем рождения.

“Мамуля, поздравляю тебя с Днем Рождения!!! Всегда оставайся такой красивой и молодой! Очень тебя люблю“, – написал Макс Барских.

Напомним, ранее Макс Барских похвастался престижной наградой.

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Теги: Макс Барских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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