Андрей Данилко рассказал, кто должен представить Украину на "Евровидение-2019"

Артист считает, что на конкурс должен ехать исполнитель, который занял второе место в Нацотборе.

Судья Нацотбора на “Евровидение-2019“, известный украинский артист Андрей Данилко считает, что Украине не стоит отказываться от участия в песенном конкурсе в Тель-Авиве. Однако в следующем году претендентов на Нацотбор нужно выбирать более тщательно. Об этом Данилко заявил в комментарии Обозревателю.

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Судья Нацотбора пояснил, кто должен выступить на “Евровидение“ вместо MARUV.

“Я считаю, что не надо отказываться, есть абсолютно хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее вынудили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то идем дальше, на третьем месте KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место. И так дальше“, – заявил Данилко.

Также певец утверждает, что на участников конкурса оказывают сильное давление.

“Люди, которые участвовали в Нацотборе, сами в шоке, я смотрю на них, и мне так жалко этих ребят. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: “Как вы можете представлять Украину? Это позор“. Ребята, представлять Украину может только ее президент, я представляю жанр, который есть в Украине, на музыкальном конкурсе“, – объяснил Андрей.

Данилко заявил, что все вопросы касательно гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров.

“Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур. Мы не спрашиваем, кто у кого родственники, кто где выступает, и если это очень важно, а в наше время – несомненно важно, то решите это до Нацотбора. И пусть выходят исполнители, которые не запятнаны“.

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В конце Андрей Данилко вспомнил о том, как отреагировали украинцы на его победу в обрезе Верки Сердючки в Нацотборе 2007 года.

“Так как мы живем в этой стране, я ничему не удивляюсь. Я, конечно, был в шоке от происходящего там. Это было ужасно, но, к сожалению, вот такое время. Могу отвечать только за оценки, которые я ставил, и за комментарии, которые я давал по выступлениям конкурсантов. А как скандалы оценивать? А как мне надо было оценивать, когда меня сжигали на Майдане? Как это может быть вообще? Я еду представлять страну, а меня уничтожают, как это может быть?“

“Но то, что испортили праздник, испортили финал и устроили 37-й год – это не просто ужасно. Их счастье, что я не устроил там переворот. Пытался как-то спасти ситуацию“, – добавил Данилко.

Напомним, ранее СТБ прокомментировал ситуацию вокруг финала Нацотбора на “Евровидение-2019“.