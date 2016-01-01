День рождения Алана Рикмана: интересные факты о британском актере

Сегодня одному из самых популярных британских актеров могло бы исполниться 73 года.

Сегодня, 21 февраля известному британскому актеру Алану Рикману исполнилось бы 73 года. Актер умер 14 февраля 2016 года за месяц до своего юбилея. Мы собрали подборку самых интересных фактов об имениннике.

Читай также: Виктория Бэкхем призналась, что в быту очень бесит ее мужа Алан Рикман родился в Лондоне в семье домохозяйки и рабочего фабрики.

Алан Рикман родился в Лондоне в семье домохозяйки и рабочего фабрики. В Алана есть старший брат Дэвид, младший брат Майкл и младшая сестра Шейла.

Алан Рикман Getty images

После учебы в “Королевском колледже искусств“ Рикман работал дизайнером в газете “Notting Hill Herald“. Позже вместе с друзьями открыл дизайнерское бюро в Сох.

Когда Алану Рикману исполнилось 26 лет он бросил дизайн, чтобы начать актерскую карьеру.

Алан Рикман Getty images

Читай также: Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом Рикман прошел прослушивание в Королевской академии драматического искусства. Так будущий актер попал в одну из самых известных театральных школ в мире.

Рикман прошел прослушивание в Королевской академии драматического искусства. Так будущий актер попал в одну из самых известных театральных школ в мире. Впервые сыграл в театре роль Виконта де Вальмона в спектакле “Опасные связи“.

Алан Рикман Getty images

В большом кино актер появился, когда ему было 42 года.

Актер боялся оружия, и этот страх доставлял ему неудобства во время съемок в фильме “Крепкий орешек“.

Актеры фильмов о Гарри Поттере glamourmagazine.uk

Для роли Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере Алан Рикман носит черные контактные линзы.

Читай также: Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото Визитной карточкой актера был его голос. Исследования по выявлению “идеального голоса“ определили, что голос Рикмана является одним из лучших. Его своеобразная манера речи, нестандартный тембр и английское произношение создавали приятное впечатление. Но стоит отметить, что в Рикмана в детстве были проблемы с речью.

Алан Рикман и Рита Хортон Getty images

С 1977 года Рикман встречался с Римой Хортон, с которой он познакомился еще в 1965-му. В 2012 году пара поженилась в Нью-Йорке спустя 47 лет после знакомства.

В 2016 году вышел последний фильм с участием Рикмана “Алиса в Зазеркалье“. Актер озвучил бабочку Абсолему.

Алан Рикман умер 14 февраля 2016 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Напомним, ранее свой день рождения отпраздновала певица Рианна.