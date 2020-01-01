У актрисы фильмов о "Гарри Поттере" Джули Уолтерс обнаружили рак

Исполнительница роли Молли Уизли сообщила об онкологическом заболевании.

Британская актриса Джули Уолтерс, известная по ролям Молли Уизли в “Поттериане“, Рози Маллиган в мюзикле “Мамма Миа!“ и миссис Берд в “Приключениях Паддингтона“, призналась, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Об этом пишет BBC.

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По словам 69-летней артистки, 18 месяцев назад она вынуждена была пройти обследование из-за расстройства желудка, боли в животе и рвоты. Врачи нашли у знаменитости две опухоли в толстой кишке и поставили диагноз “рак третьей степени“.

Уолтерс заявила, что фильм “Таинственный сад“, премьера которого запланирована на апрель 2020 года, может стать последним в ее кинокарьере.

Джули Уолтерс Getty images

Ранее актриса Шеннен Доэрти призналась, что у нее снова обнаружили рак.

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