Шестой эфир "Голосу країни-9": полное видео

Узнайте, где можно посмотреть шестой выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть шестой выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 24 февраля, вышел шестой выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

В шестом выпуске в шоу попробовали свои силы 26-летний Энрикеш Жоао Персиндо из Анголы, 16-летняя киевлянка Аделина Шевченко, 24-летняя Екатерина Гудым, 31-летний одессит Андрей Карпов и другие яркие самородки.

На этой неделе к командам судей присоединились такие участники:

Команда Тины Кароль: Виктория Боцвина, Богдан Богославец.

Команда MONATIK: Андрей Карпов.

Команда Потапа: Николай Запорожан, Аделина Шевченко, Катерина Гудым, Катерина Гулюк.

Команда Dan Balan: Энрикеш Жоао, Ангелина Василевская, Герман Романченко.

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Напомним, по итогам предыдущих пяти выпусков в шоу прошли следующие вокалисты:

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири, группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева.

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть, Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова.

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник, Наталья Корниленко, Арсений Журавель

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Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска, Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Также стало известно, что онлайн-отбор # другийшанс продлен до 14 марта. Об этом на главной странице проекта сообщил популярный украинский певец LAUD. Певец станет одним из “онлайн-тренеров“ проекта # другийшанс, которые будут избирать 8 самых талантливых вокалистов среди ТОП-50.

Как прошел пятый выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.