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"Какой мужчина вырос!": В Сети появилось фото подросшего сына Кароль

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На странице фан-клуба Тины Кароль появилось ее фото с 10-летним сыном.

"Какой мужчина вырос!": В Сети появилось фото подросшего сына Кароль
instagram.com/tinakarol_fantina

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На странице фанклуба певицы Тины Кароль появилось ее фото с подросшим сыном. Также фанаты опубликовали цитату Кароль о материнстве.


В жизни каждой девушки одно из ключевых и важных событий - это рождение ребёночка! Драгоценного, долгожданного чада! Желаю здоровья вам и возможности, чтобы познать это счастье - таинство материнства! - процитировали фанаты Тину Кароль.

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Поклонники в Сети прокомментировали пост, отметив, что Ваня уже совсем взрослый и очень напоминает отца (продюсера Евгения Огира, который скончался в 2013-м).

Боже, уже такой мужчинка вырос😍😍😍 - написали в комментариях. 

Такой взрослый уже! А Вы Тиночка как сестричка с Веней смотритесь!!!💞💐 - отметили поклонники.


Тина,сыночек -копия папа,здоровья, мира и добра, Вам удачи!!! - написали в Сети.
 

Ранее мы писали, что Кароль поразила сменой имиджа.

 

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Теги: Тина Кароль, дети звезд
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