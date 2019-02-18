"Мы не боимся": KAZKA ответили на критику телезрителей и музыкальных экспертов

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Украинская группа KAZKA, которая недавно приняла участие во втором полуфинале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, ответила на критику касательно их выступления. Так, многие зрители и музыкальные критики нелестно отозвались в Сети о номере KAZKA и написали, что вокалистка фальшивила. Участники группы написали пост в Инстаграм, где поблагодарили всех причастных к организации музыкального номера, а также членов жюри и зрителей. Среди прочего, KAZKA написали, что готовы признавать свои ошибки и работать над ними.

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Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны - это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам удачи) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотбора 2019 года.

Но главное - это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!

Мы верим в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играем.

Спасибо за вашу поддержку !! - написали KAZKA.