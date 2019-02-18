"Мы не боимся": KAZKA ответили на критику телезрителей и музыкальных экспертов
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Украинская группа KAZKA, которая недавно приняла участие во втором полуфинале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019, ответила на критику касательно их выступления. Так, многие зрители и музыкальные критики нелестно отозвались в Сети о номере KAZKA и написали, что вокалистка фальшивила. Участники группы написали пост в Инстаграм, где поблагодарили всех причастных к организации музыкального номера, а также членов жюри и зрителей. Среди прочего, KAZKA написали, что готовы признавать свои ошибки и работать над ними.
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Претендовать на то, чтобы выступать от имени всей страны - это большая ответственность! Мы не боимся признавать свои слабости. Нам есть над чем работать и куда совершенствоваться. Мы понимаем, что общество (как фанаты, так и те, кто не желают нам удачи) будут каждую нашу ошибку рассматривать под микроскопом. Это нормально, ведь здоровая критика дает толчок становиться лучшим! К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотбора 2019 года.
Но главное - это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день!
Мы верим в себя, в свою команду, в своего зрителя и в ту музыку, которую играем.
Спасибо за вашу поддержку !! - написали KAZKA.
Ми хочемо подякувати ВАМ! Нашій прекрасній команді! Всім, хто брав участь в роботі над номером. Ви справжні професіонали, працювати із вами - одне задоволення! Членам журі за підтримку та об’єктивність! За всі приємні слова та конструктивну критику. Звісно, нашим відданим слухачам – нашим вірним друзям. Без вас це все було б марним. Обожнюємо! Ви - найкращі! Претендувати на те, щоб виступати від імені всієї країни — це велика відповідальність! Ми не боїмось визнавати свої слабкості. Нам є над чим працювати та куди вдосконалюватись. Ми розуміємо, що суспільство (як фанати, так і ті, хто не зичать нам успіху) будуть кожну нашу помилку розглядати під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим! На жаль, ми також помітили спроби задіяти брудні методи боротьби в Нацвідборі 2019 року. Але головне — це підтримка наших слухачів, яку ми відчуваємо кожен день! Ми віримо в себе, в свою команду, в свого глядача і в ту музику, яку граємо. Дякуємо вам за вашу підтримку!! ❤️❤️❤️ @orttu_official @smashedeyeshadows @artvarivoda Photos by @d1ff ⚡️
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Напомним, что финал нацотбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля 2019, группа KAZKA выступит предпоследней - под номером 5.
Ранее мы писали, что травести-дива Монро высказала свое мнение о нацотборе на Евровидение-2019.
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