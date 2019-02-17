Украинская травести-дива Монро поделилась своим мнением о том, как прошли полуфиналы нацотбора на Евровидение-2019.

"Вердикт по горячим следам": Травести-дива Монро высказалась о нацотборе Евровидения instagram.com/monritta

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Украинская шоувумен, травести-дива Монро высказалась в Сети по поводу нацотбора на Евровидение-2019. Монро отметила, что пишет пост в ответ на численные вопросы поклонников о том, какого она мнения о полуфиналах.

Оглашу вердикт в этом посте. По горячим следам 😆 - написала Монро.

Шоувумен отметила, что ее разочаровало исполнение основных претендентов на победу и детально “прошлась“ по каждому из них.

Читай также: Зачитала репчик: Лобода необычно исполнила свои “40 градусов“ Как только @tayanna_reshetnyakспрыгнула с гонки, Все в один голос напророчили победу мегапопулярной @kazka.band .Ну как же, песни из каждого утюга, при чем не только в Украине. Лично слышала в маркете в Ереване Плакала и видела, как подпевает кассирша😆

А после прослушивания остальных конкурсных песен, уверенность в победе, пусть и с невзрачной песней Apart, крепла, - отметила Монро.

Читай также: “Надя - гот“: Дорофеева показала свое воскресное настроение Но @stbua - канал, который мастерски умеет закручивать интриги, уламывает еще одну мегапопуллярную звезду современности @maruvofficial принять участие в отборе, вакантное место свободно же! Опача! Вот же он, нужный для рейтинга конфликт, а то совсем скучно и бесцветно. А дабы добавить еще перца, Maruv за два дня, между гастролями в России и корпоратами с Данилко, клепают новую, совершенно проходящую песню - тыц-тыц, bang и, раздвигая ноги, отправляют в нокаут всех поборников морали😁😂 Песенка, кстати, единственная, которая заела в голове, на следующий день после полуфинала. Зрители единогласно поддержали БДСМ эстетику Maruv и все уселись ждать второй полуфинал! В котором, основные претенденты на победу, залажали тааааак, что даже мои кошки начали мяукать : “ выключи звук, Это же изнасилование слуха!“. Но жюри, скорее всего, слушали какую-то для них отдельно записанную аудиоверсию, потому что ни словом не обмолвилась о фальшивом вокале солистки, - написала Монро.

Также травести-дива покритиковала ведущего полуфиналов - Сергея Притулу.





Отдельного общественного порицания заслуживает Ведущий и те, кто одобрили его кандидатуру. Некоторые шутки реально оскорбительны ( про вес солистки Kazka), и одобряли избиение людей за то, что они носят яркую одежду. 😠 Это дич дичайшая. И в любой другой цивильной стране его бы гнали ссаной тряпкой со всех каналов. Но не в Украине... Пока так... - написала шоувумен.



По поводу фаворита в финале - Монро оставила интригу.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева зижигательно станцевала на катке.

