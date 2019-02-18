Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения
Украинский танцортрогательно признался в любви своей жене.
Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма трогательно поздравил жену с днем рождения.
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На своей странице в Instagram танцор опубликовал фото супруги Лилианы и в подписи к нему написал милое поздравление:
Happy Birthday, @liliya_yama , девушка, которая изменила мою жизнь!
Отметим, что Влад Яма познакомился с будущей женой в 2007 году. Предложение Лилиане танцор сделал в новогоднюю ночь 2014 года.
Напомним, ранее победитель “Танцев со звездами“ показал милые снимки с маленькой дочкой.
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