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Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения

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Украинский танцортрогательно признался в любви своей жене.
Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения
Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма трогательно поздравил жену с днем рождения.

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На своей странице в Instagram танцор опубликовал фото супруги Лилианы и в подписи к нему написал милое поздравление:

Happy Birthday, @liliya_yama , девушка, которая изменила мою жизнь!

Отметим, что Влад Яма познакомился с будущей женой в 2007 году. Предложение Лилиане  танцор сделал в новогоднюю ночь 2014 года.

Напомним, ранее победитель “Танцев со звездами“ показал милые снимки с маленькой дочкой.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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