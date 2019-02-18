Вера Брежнева поблагодарила фанов за неравнодушие к ее новому клипу

14 февраля украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева выпустила новый клип на песню “Любите друг друга“.

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Многие поклонники звезды раскритиковали видеоработу из-за замерзающих насмерть людей в кадре.

Несмотря на огромное количество негативных отзывов, Брежнева решила поблагодарила всех за неравнодушие к ее творчеству.

“Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс!!! Я не видела столько репостов, сторис… и это невероятно… спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял , но поймёт. В любом случае вы не остались равнодушными. А для нашей команды это очень важно“, - написала Вера Брежнева в своей Instagram- аккаунте.