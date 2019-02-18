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Вера Брежнева поблагодарила фанов за неравнодушие к ее новому клипу

Комментариев: 2
Фанаты раскритиковали новую видеоработу певицы.
Вера Брежнева поблагодарила фанов за неравнодушие к ее новому клипу
Вера Брежнева поблагодарила фанов за неравнодушие к ее новому клипу
instagram.com/ververa

14 февраля украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева выпустила новый клип на песню “Любите друг друга“.

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Многие поклонники звезды раскритиковали видеоработу из-за замерзающих насмерть людей в кадре.

Несмотря на огромное количество негативных отзывов, Брежнева решила поблагодарила всех за неравнодушие к ее творчеству.

“Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс!!! Я не видела столько репостов, сторис… и это невероятно… спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял , но поймёт. В любом случае вы не остались равнодушными. А для нашей команды это очень важно“, - написала Вера Брежнева в своей Instagram- аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу признаться, что первый раз за долгое время клип вызвал такой резонанс!!! Я не видела столько репостов, сторис.. и это невероятно.. спасибо всем, кто понял, всем, кто не совсем, кто не понял , но поймёт. В любом случае вы не остались равнодушными. А для нашей команды это очень важно @alanbadoev @meladzemusic #любитедругдруга Всем, кто ещё не видел - ссылка в шапке профиля и в сторис моей любимой @kate_kondratieva

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева зажигательно станцевала на катке.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.02.2019, 12:02
Оценка:  0
гость
Как эта галушка (уродина) запарила.
гость  (аноним)  19.02.2019, 11:52
Оценка:  0
гость
а давайте Веру Брежневу отправим в президенты
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