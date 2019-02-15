Вера Брежнева предстала в образе Снежной королевы в новом клипе
Певица презентовала клип о важности любви.
Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева выпустила новый клип на песню “Любите Друг Друга“. Видеоработа появилась на YouTube-канале Meladze Music.
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Слова и музыку к песне написал муж исполнительницы Константин Меладзе. А режиссером видео стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.
“Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь - это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга“, - поделилась впечатлениями Вера Брежнева в Instagram.
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