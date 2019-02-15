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Вера Брежнева предстала в образе Снежной королевы в новом клипе

Комментариев: 1
Певица презентовала клип о важности любви.
Вера Брежнева предстала в образе Снежной королевы в новом клипе
Вера Брежнева предстала в образе Снежной королевы в новом клипе
instagram.com/ververa

Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева выпустила новый клип на песню “Любите Друг Друга“. Видеоработа появилась на YouTube-канале Meladze Music.

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Слова и музыку к песне написал муж исполнительницы Константин Меладзе. А режиссером видео стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

“Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь - это волшебство, которое есть в каждом.  Люди, любите друг друга“, - поделилась впечатлениями Вера Брежнева в Instagram.

Напомним, ранее Вера Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
!  (аноним)  15.02.2019, 13:45
Оценка:  +1
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просто надо признать, что Вера Брежнева - НЕ певица, а просто Жена Продюссера) это всё так, развлекалочька для тупЭнькых )
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