Вера Брежнева предстала в образе Снежной королевы в новом клипе

Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева выпустила новый клип на песню “Любите Друг Друга“. Видеоработа появилась на YouTube-канале Meladze Music.

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Слова и музыку к песне написал муж исполнительницы Константин Меладзе. А режиссером видео стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

“Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь - это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга“, - поделилась впечатлениями Вера Брежнева в Instagram.