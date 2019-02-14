"От него веет такой любовью к вам": Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем
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Певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, выложила в Инстаграм трогательное фото с мужем, Константином Меладзе. На снимке он обнимает жену и приживается к Вере лицом.
Люди, любите друг друга ❤️ - написала Брежнева.
Поклонники звезды оставили множество комментариев к снимку.
Так и хочется сказать под этим фото, ты моя душа ❤️ - написали в Сети.
Как мило и трогательно... чувствуется искренние объятия, - пишут фанаты.
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Хемингуэй со своей Музой, - написали в комментариях.
Какое фото🔥🔥🔥 слов нет! Любви любви любви!!! - пишут в Сети.
От него веет такой любовью к вам, что дух захватывает...... Счастья и счастья, - написали в комментариях.
Ранее мы писали, что Дзидзьо трогательно поздравил подписчиков с Днем Валентина.
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