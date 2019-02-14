Вера Брежнева выставила трогательное фото с мужем, Константином Меладзе.

"От него веет такой любовью к вам": Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, выложила в Инстаграм трогательное фото с мужем, Константином Меладзе. На снимке он обнимает жену и приживается к Вере лицом.

Люди, любите друг друга ❤️ - написала Брежнева.

Поклонники звезды оставили множество комментариев к снимку.

Так и хочется сказать под этим фото, ты моя душа ❤️ - написали в Сети.



Как мило и трогательно... чувствуется искренние объятия, - пишут фанаты.

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Какое фото🔥🔥🔥 слов нет! Любви любви любви!!! - пишут в Сети.



От него веет такой любовью к вам, что дух захватывает...... Счастья и счастья, - написали в комментариях.

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