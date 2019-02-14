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"От него веет такой любовью к вам": Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем

Комментариев: 2
Вера Брежнева выставила трогательное фото с мужем, Константином Меладзе.

"От него веет такой любовью к вам": Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, выложила в Инстаграм трогательное фото с мужем, Константином Меладзе. На снимке он обнимает жену и приживается к Вере лицом. 

Люди, любите друг друга ❤️ - написала Брежнева.

Поклонники звезды оставили множество комментариев к снимку.

Так и хочется сказать под этим фото, ты моя душа ❤️ - написали в Сети.


Как мило и трогательно... чувствуется искренние объятия, - пишут фанаты.

 

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Хемингуэй со своей Музой, - написали в комментариях.


Какое фото🔥🔥🔥 слов нет! Любви любви любви!!! - пишут в Сети.


От него веет такой любовью к вам, что дух захватывает...... Счастья и счастья, - написали в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди, любите друг друга ❤️

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее мы писали, что Дзидзьо трогательно поздравил подписчиков с Днем Валентина.

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Теги: Вера Брежнева, Константин Маладзе
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Комментариев (2)
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SelinViktor1954    14.02.2019, 16:22
Оценка:  0
SelinViktor1954
телок старый
pусский  (аноним)  14.02.2019, 15:53
Оценка:  0
pусский
Старый дед втихую пердит на ветру, пусть этот ветер веет в другую сторону!
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