Ольга Полякова выложила в Инстаграм откровенное фото себя 18-летней .

"В мои бы 18 да Инстаграм": Оля Полякова поделилась откровенным снимком instagram.com/polyakovamusic

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Певица Ольга Полякова выставила в Инстаграм пикантное фото, на котором в белье выпячивает назад ягодицы. Согласно подписи к снимку, Поляковой на нем 18 лет.

Если бы в мои 18 был Инстаграм я была бы его звездой! С днём влюблённых)) любите себя, эта любовь ,всегда взаимна😂 мне здесь 18...) - написала певица.

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Поклонники очень по-разному отреагировали на пост Ольги. Одни рассыпались в комплиментах Ольге, а другие заявили, что выставлять “попу“ в соцсетях, да еще и на 18-летнем снимке, - плохая идея.

Стройные ноги, лучшие все остальные части тела-согласна, но зачем постоянно попа на все фото. Или сейчас это признак таланта? - высказались подписчики.

Я по жизни я очень добрый человек....но чтоб на мои фото голые какой-то извращенец в растянутых трениках пялился.....нее нет)))))) - написали в Сети.

Читай также: Надежда Мейхер рассказала, как муж пошутил над ее прической Что-то попа в 18, слишком “гламурная“. Не шутка ли с нею? - уточнили фолловеры.

Оля, ты супер позитив , молодец. Тебя с праздником , и всегда оставайся собой , браво!!! - пишут в комментариях.

Ха отрицательные комментарии в основном от женской аудитории а нам мужикам нравится!!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!! - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что фото дочери Лорак вызвало споры в Сети.



