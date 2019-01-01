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День рождения Криштиану Роналду: интересные факты об имениннике

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Сегодня футболисту исполнилось 34 года.
День рождения Криштиану Роналду: интересные факты об имениннике
День рождения Криштиану Роналду: интересные факты об имениннике
instagram.com/cristiano

Сегодня, 5 февраля футболист Криштиану Роналду отмечает свой 34-й день рождения. В честь праздника, мы собрали самые интересные факты об именнинике.

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    Криштиану родился в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша Авейру. Мама Криштиану работала поваром, а отец садовником.  Роналду - самый младший ребенок в семье. У него есть две сестры Эльма и Катия, а также брат Хьюго. Стоит отметить, что Катия тоже известная личность в Португалии. Девушка является певицей и выступает под псевдонимом Рональда. А старшая сестра Эльма управляет сетью магазинов бренда футболиста CR7.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • Роналду – это не фамилия, а второе имя. Его футболист получил в честь президента США и бывшего актера Рональда Рейгана. Полное имя именинника - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Криштиану Роналду с семьей
Криштиану Роналду с семьей
instagram.com/cristiano

  • В 15 лет Роналду перенес операцию на сердце. У будущего футболиста обнаружили тахикардию - ускоренный ритм сердца.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • Криштиану Роналду - первый футболист из Португалии, который играл в “Манчестер Юнайтед“.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

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    На теле Роналду нет ни одной татуировки. Это связано с тем, что Криштиану является активным донор крови. А, как известно, донорам запрещается иметь тату. Также Криштиану не пьет и не курит. Это связано с тем, что отец футболиста был алкоголиком и умер в 52 года. Спортсмен неоднократно пытался заставить отца лечиться от зависимости, но тот так и не согласился лечь в клинику.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • В 2013 году в городе Фуншал открылся музей Криштиану Роналду. В музее любой посетитель может увидеть все награды футболиста за всю карьеру Роналду.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • В Музее мадам Тюссо есть восковая фигура Роналду. Он стал четвертым футболистом, который удостоился такой чести.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • В честь Криштиану группа португальских ученых назвала галактику Cosmos Redshift 7, сокращенно CR7. Также в честь футболиста назвали аэропорт в родном городе Роналду в Мадейре.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • Криштиану Роналду занимается бизнесом. У него есть свой пятизвездочный отель Pestana CR7 Hotel и сеть магазинов одежды  и парфюмерии CR7.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • Футболист до сих пор не рассказал, кто мама его старшего сына. Еще Роналду является отцом близнецов Евы и Маттео от суррогатной матери, и младшей дочери Аланы от подруги Джорджины Родригес.

Криштиану Роналду с семьей
Криштиану Роналду с семьей
instagram.com/cristiano

  • Криштиану Роналду считает себя одиночкой.  У него мало друзей среди футболистов. Своими лучшими друзьями спортсмен называет старшего брата Хуго Авейру и футбольного агента Хорхе Мендес.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

  • Криштиану Роналду когда-то встречался с моделью Ириною Шейк и актрисой Джеммой Аткинсон.

Напомним, ранее стало известно, как Тина Кароль отметила свое день рождения.

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Теги: Криштиану Роналду, День рождения, интересные факты
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