Сегодня футболисту исполнилось 34 года.

День рождения Криштиану Роналду: интересные факты об имениннике instagram.com/cristiano

Сегодня, 5 февраля футболист Криштиану Роналду отмечает свой 34-й день рождения. В честь праздника, мы собрали самые интересные факты об именнинике.

Читай также: Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Криштиану родился в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша Авейру. Мама Криштиану работала поваром, а отец садовником. Роналду - самый младший ребенок в семье. У него есть две сестры Эльма и Катия, а также брат Хьюго. Стоит отметить, что Катия тоже известная личность в Португалии. Девушка является певицей и выступает под псевдонимом Рональда. А старшая сестра Эльма управляет сетью магазинов бренда футболиста CR7.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Роналду – это не фамилия, а второе имя. Его футболист получил в честь президента США и бывшего актера Рональда Рейгана. Полное имя именинника - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Криштиану Роналду с семьей instagram.com/cristiano

В 15 лет Роналду перенес операцию на сердце. У будущего футболиста обнаружили тахикардию - ускоренный ритм сердца.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду - первый футболист из Португалии, который играл в “Манчестер Юнайтед“.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Читай также: Названо имя самого популярного пользователя Instagram На теле Роналду нет ни одной татуировки. Это связано с тем, что Криштиану является активным донор крови. А, как известно, донорам запрещается иметь тату. Также Криштиану не пьет и не курит. Это связано с тем, что отец футболиста был алкоголиком и умер в 52 года. Спортсмен неоднократно пытался заставить отца лечиться от зависимости, но тот так и не согласился лечь в клинику.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

В 2013 году в городе Фуншал открылся музей Криштиану Роналду. В музее любой посетитель может увидеть все награды футболиста за всю карьеру Роналду.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

В Музее мадам Тюссо есть восковая фигура Роналду. Он стал четвертым футболистом, который удостоился такой чести.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

В честь Криштиану группа португальских ученых назвала галактику Cosmos Redshift 7, сокращенно CR7. Также в честь футболиста назвали аэропорт в родном городе Роналду в Мадейре.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду занимается бизнесом. У него есть свой пятизвездочный отель Pestana CR7 Hotel и сеть магазинов одежды и парфюмерии CR7.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Читай также: Звездный отдых: Криштиану Роналду проводит время с возлюбленной и детьми Роналду активно занимается благотворительностью. Известно, что спортсмен продал несколько своих футбольных наград, чтобы построить школы в Секторе Газа и исполнить желания тяжело больных детей.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Футболист до сих пор не рассказал, кто мама его старшего сына. Еще Роналду является отцом близнецов Евы и Маттео от суррогатной матери, и младшей дочери Аланы от подруги Джорджины Родригес.

Криштиану Роналду с семьей instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду считает себя одиночкой. У него мало друзей среди футболистов. Своими лучшими друзьями спортсмен называет старшего брата Хуго Авейру и футбольного агента Хорхе Мендес.

Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду когда-то встречался с моделью Ириною Шейк и актрисой Джеммой Аткинсон.

Напомним, ранее стало известно, как Тина Кароль отметила свое день рождения.