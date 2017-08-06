Участники проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт впервые вместе отправились на отдых за границу.

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане: Первые пляжные фото instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, победительница “Танцев со звездами“, главная героиня первого сезона “Холостячки“, Ксения Мишина и ее избранник, сценарист студии “Квартал 95“ Александр Эллерт отправились на отдых в Доминиканскую республику.

Читай также: “Фигура мечты“: Санта Димопулос показала фото в красном бикини

Вместе с парой также улетели их дети от предыдущих отношений - Платон и Элина. На своих страницах в Инстаграм влюбленные уже поделились первыми пляжными кадрами. На нескольких фотографиях можно увидеть, как Мишина демонстрирует на камеру идеальную фигуру в стильном блестящем купальнике черного цвета.

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/misha.k.ua

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/ellert_a

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/ellert_a

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане instagram.com/ellert_a

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.