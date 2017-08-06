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Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане: Первые пляжные фото

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Участники проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт впервые вместе отправились на отдых за границу.
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане: Первые пляжные фото
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане: Первые пляжные фото
instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, победительница “Танцев со звездами“, главная героиня первого сезона “Холостячки“, Ксения Мишина и ее избранник, сценарист студии “Квартал 95“ Александр Эллерт отправились на отдых в Доминиканскую республику.

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Вместе с парой также улетели их дети от предыдущих отношений - Платон и Элина. На своих страницах в Инстаграм влюбленные уже поделились первыми пляжными кадрами. На нескольких фотографиях можно увидеть, как Мишина демонстрирует на камеру идеальную фигуру в стильном блестящем купальнике черного цвета.

Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/misha.k.ua
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/ellert_a
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/ellert_a
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане
instagram.com/ellert_a

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Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт
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Источник: ivonа bigmir)net

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