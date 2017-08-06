Мишина и Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане: Первые пляжные фото
Украинская актриса, победительница “Танцев со звездами“, главная героиня первого сезона “Холостячки“, Ксения Мишина и ее избранник, сценарист студии “Квартал 95“ Александр Эллерт отправились на отдых в Доминиканскую республику.
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Вместе с парой также улетели их дети от предыдущих отношений - Платон и Элина. На своих страницах в Инстаграм влюбленные уже поделились первыми пляжными кадрами. На нескольких фотографиях можно увидеть, как Мишина демонстрирует на камеру идеальную фигуру в стильном блестящем купальнике черного цвета.
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