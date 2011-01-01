В Сети показали, как Тина Кароль изменилась за 10 лет
В Сети показали, насколько изменилась украинская певица и ведущая “Танців з зірками“ Тина Кароль за 10 лет. Так, на странице программы “Зірковий шлях“ появился, коллаж из двух фото.
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На одном из кадров Тина запечатлена обнаженной с длинными волосами и легким макияжем. Из одежды на ней только длинные черные перчатки с белыми стразами.
На втором снимке, который был сделан в 2011 году, Кароль позировала со светлыми волосами и короткой стрижкой. Артистка запечатлена в дерзком наряде, который дополнила насыщенным макияжем в коричневых тонах.
“2011-го певица кардинально изменила имидж - сделала короткую стрижку. Такие обновления стали для всех неожиданностью, впрочем, фаны признали - прическа изрядно идет звезде“, - говорится в описании к коллажу.
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