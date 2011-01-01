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В Сети показали, как Тина Кароль изменилась за 10 лет

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Как Тина Кароль выглядела в 2011 году с короткой стрижкой.
В Сети показали, как Тина Кароль изменилась за 10 лет
В Сети показали, как Тина Кароль изменилась за 10 лет
instagram.com/tina_karol

В Сети показали, насколько изменилась украинская певица и ведущая “Танців з зірками“ Тина Кароль за 10 лет. Так, на странице программы “Зірковий шлях“ появился, коллаж из двух фото.

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На одном из кадров Тина запечатлена обнаженной с длинными волосами и легким макияжем. Из одежды на ней только длинные черные перчатки с белыми стразами. 

На втором снимке, который был сделан в 2011 году, Кароль позировала со светлыми волосами и  короткой стрижкой. Артистка запечатлена в дерзком наряде, который дополнила насыщенным макияжем в коричневых тонах.

“2011-го певица кардинально изменила имидж - сделала короткую стрижку. Такие обновления стали для всех неожиданностью, впрочем, фаны признали - прическа изрядно идет звезде“, - говорится в описании к коллажу.

Как Тина Кароль изменилась за 10 лет
Как Тина Кароль изменилась за 10 лет
instagram.com/zirkovyi_shlyah

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivonа bigmir)net

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