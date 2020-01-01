Моника Беллуччи похвасталась новой обложкой 16-летней дочери Девы
Старшая дочь знаменитых актеров и экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель во второй раз снялась в фотосессии французской версии журнала “Elle“.
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Об очередном успехе 16-летней начинающей модели сообщила ее звездная мама. На своей странице в Инстаграм Моника опубликовала новую обложку дочери, где она запечатлена в наряде от итальянского бренда Prada. Дева позировала в черном свитере в крупный желтый горох и длинной черной юбке.
“Еще одна красивая история на этой неделе для моей Девы ❤️“, - подписала снимок Беллуччи.
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