Весенний телесезон на СТБ: Какие шоу можно будет посмотреть этой весной

Не одними сериалами порадует зрителей весенняя сетка СТБ.

Весенний телесезон на СТБ: "Холостяк", МастерШеф. Профессионалы", "Страва честі" и другое Пресс-служба

С 3 февраля телеканал СТБ презентует премьерные выпуски резонансных проектов “Следствие ведут экстрасенсы“ и “Один за всех“, романтическое реалити “Холостяк-9“, кулинарное реалити “МастерШеф. Профессионалы“ и проект собственной разработки – кулинарный тревел “Страва честi“. Открывает линейку весенних шоу телеканала мистическое реалити “Следствие ведут экстрасенсы“.

“Следствие ведут экстрасенсы“ (производство Юлии Федец)

Премьера: 3 февраля (по воскресеньям в 19:00 и 20:00)

Алена Курилова Пресс-служба

Читай также: Сериал “Крепостная“: кого сыграют известные украинские актеры

Каждое воскресенье зрителей ожидают невероятные истории женщин, переживших горе, предательство и разлуку. Кто или что их объединяет, какие мистические тайны скрываются по ту сторону любви и что стало истиной причиной их бед – смотрите в премьерных сериях.

Уже 3 февраля сильнейшие экстрасенсы – Хаял Алекперов, Алена Курилова и Анна Гальерс – проведут одно из самых загадочных расследований за всю историю проекта! Тройка экстрасенсов попытается разгадать тайну смерти принцессы Дианы.

“Следствие ведут экстрасенсы“ (производство Анны Голланд)

Понедельник – пятница, 18:00-20:00

Премьерные истории: понедельник и вторник в 19:00

Ясновидящие, совместно с криминалистами и командой проекта, отправляются на расследование сверхъестественных дел, в которых именно они – последняя надежда на спасение. Истории повергнут в шок не только зрителей, но и экстрасенсов!

“Один за всех“

Премьера: 3 февраля (по воскресеньям в 21:00)

Михаил Присяжнюк, ведущий ток-шоу "Один за всех" Пресс-служба

Читай также: Стало известно, почему СТБ закрыл “Караоке на майдане“

В тринадцатом сезоне остросоциального ток-шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк, эксперты и команда проекта возьмутся за самые резонансные и сложные истории, герои которых потеряли веру в справедливость.

В первом выпуске в студию придет мать 15-летнего девятиклассника Алексея, которая не верит в то, что ее сын стал соучастником зверского убийства. По версии следствия, школьник вместе со своим приятелем на протяжении 7 часов издевались над своим другом – 22-летним Романом Савчуком. Парня резали живьем, ему вспороли живот и вырывали внутренние органы. Журналисты проекта провели собственное расследование и готовы озвучить имена настоящих убийц.

Ведущий: Михаил Присяжнюк

“Холостяк-9“

Премьера: 8 марта (по пятницам в 20:00)

Никита Добрынин Пресс-служба

Читай также: Марк Дробот о съемках в “Крепостной“: “Такое у меня впервые“

Девятый год в начале весны СТБ преподносит своим зрительницам особый подарок – премьеру романтического реалити “Холостяк“. Героем девятого сезона стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции “Русское Радио Україна“, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

25 девушек соберутся на первой вечеринке, чтобы познакомиться с Никитой. Они мечтают о любви, романтических свиданиях и готовы на самые отчаянные поступки. Но только одной из них удастся завоевать сердце самого желанного Холостяка страны.

Ведущий: Григорий Решетник

Ведущая пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“: Роза Аль-Намри

“МастерШеф. Профессионалы“

Премьера: март 2019

МастерШеф. Профессионалы Пресс-служба

Читай также: Вышел первый трейлер фильма “Путешествие хорошего пса“

Готовьтесь изучать высокую кухню, ведь героями нового кулинарного реалити “МастерШеф. Профессионалы“ станут состоявшиеся повара. На кастинге судьи проекта отберут участников с самым высоким уровнем профессионализма. Опытные кулинары будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы черных – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Значительное отличие шоу от классической версии “МастерШеф“ – новый судейский состав.

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Елизавета Глинская.

“Страва честi“

Премьера: март 2019

Юрий Ковриженко Пресс-служба

Читай также: Кондратюк поделился новыми подробностями о конфликте с Козловским

Кулинарный тревел с элементами реалити “Страва честі“ – собственная разработка СТБ. Успешный шеф-повар отправляется в путешествие по колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными и личными секретами, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

Ведущий: Юрий Ковриженко.

Напомним, с 28 января на телеканале СТБ стартовала сериальная весна.