Стало известно, почему СТБ закрыл "Караоке на майдане"

Когда и где можно будет увидеть последний выпуск передачи "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком.

В воскресенье, 20 января, на телеканале СТБ выйдет последний выпуск популярной передачи “Караоке на майдане“.

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Оказалось, что новое руководство телеканала СТБ отказалось продлить контракт с ведущим программы Игорем Кондратюком. Об этом передает “Телекритика“.

В пресс-службе канала отказ от программы объяснили низкими показателями ее рейтинга и “логическим завершением телевизионного жизненного цикла проекта на СТБ“:

Каждый телевизионный проект имеет свой срок жизни в эфире телеканала. И на его продолжительность влияют различные факторы: показатели, заинтересованность со стороны аудитории, стратегическая потребность канала в этом продукте и тому подобное. Программа “Караоке на Майдані” выходила в эфире СТБ 10 лет – это очень достойный срок для развлекательного проекта, который стоит в утреннем воскресном слоте коммерческого телеканала. И самый длинный по сравнению с существованием “Караоке на Майдані” на других телеканалах. Но, на наш взгляд, телевизионный жизненный цикл проекта на телеканале СТБ подошел к своему логическому завершению. Поэтому да, 20 января зрители увидят последний выпуск программы.

Также представители телеканала добавили, что совсем скоро расскажут, какой проект заменит “Караоке на майдане“ в эфире.

Впрочем, отказ СТБ транслировать передачу еще не означает ее полное закрытие. Игорь Кондратюк сообщил, что вел переговоры о выходе программы с несколькими телеканалами, в том числе общенациональными, после чего были достигнуты устные договоренности. У программы есть 10-летний постоянный партнер, который, по словам ее ведущего, пообещал продолжать поддерживать ее, даже в случае, если не будет телеканала-транслятора.

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Проект “Караоке на майдане“ стартовал 17 января 1999-го на телеканале “Интер“. Канал “1+1“ транслировал эту программу с 5 августа 2007 по 13 декабря 2009 года. С 20 декабря 2009 года программа выходила на канале СТБ.

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