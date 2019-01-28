На СТБ стартует сериальная весна: что ждет зрителей

Узнайте, какие новые сериалы покажут на канале СТБ.

В понедельник, 28 января, на телеканале СТБ стартует сериальная весна. Ежедневно по будням в слоте 20:00-22:00 зрители увидят 9 украинских премьер, 4 из которых – собственного производства СТБ.

Мелодрамы, костюмированная драма, комедия, ситком, детектив – все они объединены главной идеей: любовь возможна в самых, казалось бы, невероятных обстоятельствах. А настоящие чувства преодолеют любые преграды.

Ivona предлагает ознакомиться с сериальной линейкой СТБ поближе.

понедельник-четверг 20:00

“За витриной“

Мелодрама, 16 серий.

Производство - Artforms production. Сценарий – Татьяна Гнедаш. Продюсер – Саша Ткаченко.

В ролях: Елизавета Фалей, Сергей Басок, Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Константин Данилюк, Андрей Фединчик, Анна Лебедева, Ольга Радчук, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов и другие.

Сюжет: Успешный предприниматель Андрей Ветров владеет сетью модных магазинов в столице и по всей стране. Молодой красавец - жесткий бизнесмен, беспощадный к любому проявлению слабости, а также баловень самых роскошных женщин. Однако ему почему-то не дает покоя маленькая, некрасивая, бедно одетая провинциалка Галя. Незаметная продавщица отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух своих братьев.

Премьера: 28.01.2019

“Ничто не случается дважды“

Драма, 16 серий.

Производство – студия Оксаны Байрак

В ролях: Максим Дрозд, Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Надежда Мейхер-Грановская, Алла Масленникова, Ирина Ефремова, Валентин Томусяк, Владимир Гладкий и другие.

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Сюжет: История разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в местного обольстителя женщин офицера Огнева. Но вскоре мирная жизнь в городке заканчивается драмой. Спустя 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, дочь Кати, и решает, что их встреча была предопределена судьбой. Но прошлое вернуть невозможно, ведь ничто не случается дважды.

Премьера: 11.02.2019

“Крепостная“

Костюмированная драма, 48 серий.

Производство СТБ совместно с FILM.UA. Шоураннер – Тала Пристаецкая.

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Сюжет: Главная героиня 18-летняя Катерина - красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Червинского. В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете.

Премьера: 25.02.2019

“Зоя“

Мелодрама, 8 серий.

Производство - Artforms production. Сценарий – Татьяна Гнедаш. Продюсер – Саша Ткаченко.

В ролях: Андрей Фединчик, Клава Дрозд, Елена Стефанская, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко, Павел Москаль, Константин Октябрьский, Руслан Никоненко и другие.

Сюжет: Зоя - молода, красива и богата. Девушка родилась в очень состоятельной семье, «с золотой ложкой во рту» и никогда не знала отказа. Когда в автокатастрофе гибнет возлюбленный Зои, она твердо решает отомстить за его смерть любыми способами. В результате расследования виновным оказывается молодой человек Олег, который признался, что был за рулём в тот роковой вечер. Зоя клянётся жестоко отомстить убийце и методично претворяет план мести в жизнь. Зоя ненавидит Олега, но она не знает, что тот взял на себя чужую вину: за рулём была его беременная невеста.

Премьера: весна-2019

“С волками жить“

Мелодрама, 8 серий.

Производство - Artforms production. Главный автор сериала – Татьяна Гнедаш. Продюсер – Денис Пономаренко.

В ролях: Анастасия Рула, Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов, Елизавета Циник, Владислав Онищенко, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет, Николай Боклан, Лариса Руснак, Федор Ольховский и другие.

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Сюжет: Ева никогда не знала своих родителей. В 4 года она попадала в шайку отъявленных воров и жуликов. Девочка и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. За ее душу борются силы добра и зла, но несмотря ни на что она изо всех пытается вырваться из оков преступного мира. Ева мечтает обрести семейное счастье и найти любовь.

Премьера: весна-2019

“Как долго я тебя ждала“

Драма, 16 серий.

Производство – Киевтелефильм.

В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков , Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие

Сюжет: Жанна и Роман с детства любят друг друга, но их мечты о свадьбе рушатся, когда парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны - Кати. Его подставляет отец Жанны – майор милиции Валерий, которому не нужен нищий зять. Узнав, что Романа хотят убить на зоне, Жанна идет на сделку с местным бизнесменом, братком Славой Карповым. Она соглашается на фиктивный брак с самолюбивым Славой и в обмен на это Рома получает защиту и особые условия содержания в тюрьме. Узнав об этом парень в отместку женится на другой. Проходят годы. Роман и Жанна учатся жить без любви, и у них почти получается это сделать, но судьба вновь сводит их.

Премьера: весна-2019

“Джованни“

Ситком, 30 серий.

Производство – Дмитрий Танкович и Vaverka Production.

В ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь, Катя Варченко.

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Сюжет: Пережив развод, обаятельный неудачник Сергей наконец-то находит свою любовь - 31-летнюю Аню. Но как только влюбленные начинают жить вместе, в их тихое счастье врывается экс-жена героя Светлана, которая вышла замуж за итальянца по фамилии Джованни и последние 13 лет жила с новым супругом за границей. Она возвращается на Родину вместе с детьми - сыном от Сергея и дочкой от брака с итальянцем. Теперь эта троица сделаем жизнь главного героя невыносимой…

Премьера: весна-2019

“2+2=6“

Драмеди, 24 серии.

Производство Vaverka Production.

В ролях: Александр Кобзарь, Наталья Васько, Дарья Легейда, Данил Мирешкин, Андрей Пономаренко, Богдан Буйлук, Слава Красовская и другие.

Сюжет: После 17 лет брака Игорь и Наташа решают развестись. Точнее такой шаг делает Наташа, поскольку уверена, что развод - единственный выход. Игорь же просто соглашается со всем, что предлагает жена и никогда ей не перечит. На следующий день после развода выясняется, что Наташа ждет ребенка от уже бывшего мужа. Более того, паре предстоит узнать еще одну ошеломляющую новость. Их 16-летняя дочь Кристина беременна от главного хулигана школы. И помимо того, что им придётся вспоминать, каково это растить ребёнка, они станут бабушкой и дедушкой….

Премьера: апрель 2019.

пятница в 20:00

“Загадка для Анны“

Детективный сериал, 15 серий.

Производство – Starlightfilms по заказу СТБ. Шоураннер – Дмитрий Кицай.

В ролях: Даша Трегубова, Владимир Филатов, Владимир Захаренков, Инга Нагорная, Любовь Тимошевская, Жан Селезнев и другие.

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Сюжет: Следователь Анна Киреева успешна в профессии, но абсолютно несчастлива в личной жизни. Ее многолетний брак дает трещину, когда она узнает, что не может родить ребенка. Мать мужа подбивает сына на развод, поскольку семье нужен наследник. На фоне семейной драмы Анна расследует причины загадочной аварии, в которой остался в живых только 7-месячный ребенок. Пытаясь выяснить, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к ней.

Премьера: 01.02.2019

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