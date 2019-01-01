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Марк Дробот о съемках в "Крепостной": "Такое у меня впервые"

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Актер признался, что ему достался очень сложный персонаж.
Марк Дробот о съемках в "Крепостной": "Такое у меня впервые"
Марк Дробот о съемках в "Крепостной": "Такое у меня впервые"
Пресс-служба

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера костюмированной драмы “Крепостная“. Одну из главных ролей сыграл украинский актер театра и кино Марк Дробот.

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По сюжету Марк играет роль благородного и ироничного чиновника Николая Дорошенко, у которого невозможная любовь с замужней женщиной Еленой, которую сыграла Фатима Горбенко.

“Так получилось в моей творческой жизни, что попадались мне всячески негативные персонажи. И в театре, и в сериалах я всегда был негодяем. А здесь положительный... Честно говоря, для меня негативный персонаж всегда был интересен – искать в этих ужасных сумасшедших людях что-то хорошее. Но все же Николай - очень сложный для меня персонаж, потому что многогранный, с тяжелыми эмоциональными переживаниями, которые он проживает в себе. Впервые у меня такая работа“, - делится Марк

Марк Дробот
Марк Дробот
Пресс-служба

Актер не скрывает, что ему нравятся присущие Николаю черты:

 “Наверное, мы в чем-то похожи. Конец 19 века, другие нравы. Мне ближе то, что происходило тогда - все было благороднее и честнее. Костюмированная история 19 века у меня впервые. Мне безумно нравится. И это связано даже не с костюмами, а с отношениями между людьми и моральными вещами, связывающими людей. С каким-то моментами в нашем веке я не согласен. Поэтому рад, что у меня есть такая возможность - хотя бы на немного прикоснуться к тому времени и тем нравам“.

Марк Дробот и Фатима Горбенко
Марк Дробот и Фатима Горбенко
Пресс-служба

Напомним, ранее вышел первый трейлер костюмированной драмы “Крепостная“.

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Теги: Сериал, Крепостная, Марк Дробот
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Источник: Ivona.bigmir.net

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