Сериал "Крепостная": кого сыграют известные украинские актеры

Кому достались главные роли в новом сериале от СТБ.

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“. Проект собрал лучших актеров современности, ведь в сериале задействовано больше 200 персонажей.

В проекте зрители увидят в новых амплуа множество любимых актеров, которые сыграют ярких неожиданных персонажей.

Валентин Томусяк

​

Валентин Томусяк Пресс-служба

Читай также: “Крепостная“: героини сериала появились в Instagram

Украинскому актеру пришлось примерить офицерский мундир и бакенбарды, ведь по сюжету он друг Григория Червинского (Михаил Гаврилов).

Дарья Легейда

Новая крепостная Червинских, которую судьба закрутит в водоворот событий. Молодая украинская актриса сыграет роль Василинки.

Константин Октябрьский

​

Константин Октябрьский Пресс-служба

Украинский актер и ведущий проекта “Орел и решка. Шоппинг“ примерил образ боевого товарища Григория Червинского - Решетникова.

Наталья Васько

Наталья Васько Пресс-служба

Актриса театра и кино перевоплотилась в хозяйку киевского борделя - мадам Макарову.

Лев Сомов

Народный артист Украины сыграет харизматичного и яркого помещика Суслова. Характерный персонаж, который изрядно повеселит зрителей.

Анатолий Зиновенко

​

Анатолий Зиновенко Пресс-служба

Украинский актер исполнил роль режиссера нежинского театра Сазона Сазоновича.

Екатерина Варченко.

Актрису зрители увидят в киевском борделе мадам Макаровой. Какая судьба будет ждать юную девушку Настю, скоро все узнают.

Читай также: На СТБ стартует сериальная весна: что ждет зрителей

Владислав Онищенко.

В девятом сезоне Х-фактора победу одержали Влад Онищенко и Богдан Буйлук (ZBSband). Но мало кто знает, что параллельно с участием в вокальном проекте Влад снимался в сериале “Крепостная“. Роль небольшая, но как говорит сам актер: “Заметная функциональная втычка в сюжет“.

Юрий Высоцкий.

Юрий Филиппович Высоцкий - заслуженный деятель искусств Украины, актер и режиссер сыграл в “Крепостной“ вице-губернатора Коренева.

Георгий Лещенко.

Зрителям СТБ Георгий знакомый по роли внука дяди Гриши (Станислав Боклан) в сериале “Коли ми вдома“. В этот раз актеру достанется роль мальчика Илько.

И даже Макс Литвинов.

​

МаксимЛитвинов Пресс-служба

В сериале зрители увидят одного из режиссеров-постановщиков проекта Максима Литвинова (“Плохой хороший коп“, “Коли ми вдома“). Максим перевоплотился в конюха семьи Дорошенко Йосыпа.

“Мне нравились несколько персонажей. В своих проектах я люблю играть режиссеров. Это всегда комичные персонажи, немного гипертрофированные и мне легко сделать карикатуру на самого себя. Но потом в “Крепостной“ на месте режиссера нежинского театра я представил другого актера. Мы попробовали Толика Зиновенко, и он, конечно, круче меня, - смеется Максим. - Такой, каким должен быть режиссер – немого смешной, немного деспотичный. Конюха Дорошенко должен был играть, или очень хороший актер, или очень подготовленный. Я не очень хороший, но готовился долго, чтобы подчеркнуть свои сильные актерские стороны и спрятать слабые. Когда я потом подошел к режиссеру монтажа и спросил про конюха Йосыпа, он сказал, что с ним все отлично. Но меня изначально не узнал. Так что думаю, все у нас получилось“, - вспоминает режиссер-постановщик “Крепостной“ Максим Литвинов.

Ранее вышел первый трейлер костюмированной драмы “Крепостная“.