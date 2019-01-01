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Сериал "Крепостная": кого сыграют известные украинские актеры

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Кому достались главные роли в новом сериале от СТБ.
Сериал "Крепостная": кого сыграют известные украинские актеры
Сериал "Крепостная": кого сыграют известные украинские актеры
Пресс-служба

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы “Крепостная“. Проект собрал лучших актеров современности, ведь в сериале задействовано больше 200 персонажей.

В проекте зрители увидят в новых амплуа множество любимых актеров, которые сыграют ярких неожиданных персонажей.

  • Валентин Томусяк

Валентин Томусяк
Валентин Томусяк
Пресс-служба

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Украинскому актеру пришлось примерить офицерский мундир и бакенбарды, ведь по сюжету он друг Григория Червинского (Михаил Гаврилов).

  • Дарья Легейда

Новая крепостная Червинских, которую судьба закрутит в водоворот событий. Молодая украинская актриса сыграет роль Василинки.

  • Константин Октябрьский

Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Пресс-служба

Украинский актер и ведущий проекта “Орел и решка. Шоппинг“ примерил образ боевого товарища Григория Червинского - Решетникова.

  • Наталья Васько

Наталья Васько
Наталья Васько
Пресс-служба

Актриса театра и кино перевоплотилась в хозяйку киевского борделя - мадам Макарову.

  • Лев Сомов

Народный артист Украины сыграет харизматичного и яркого помещика Суслова. Характерный персонаж, который изрядно повеселит зрителей.

  • Анатолий Зиновенко

Анатолий Зиновенко
Анатолий Зиновенко
Пресс-служба

Украинский актер исполнил роль режиссера нежинского театра Сазона Сазоновича.

  • Екатерина Варченко.

Актрису зрители увидят в киевском борделе мадам Макаровой. Какая судьба будет ждать юную девушку Настю, скоро все узнают.

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  • Владислав Онищенко.

 В девятом сезоне Х-фактора победу одержали Влад Онищенко и Богдан Буйлук (ZBSband). Но мало кто знает, что параллельно с участием в вокальном проекте Влад снимался в сериале “Крепостная“. Роль небольшая, но как говорит сам актер: “Заметная функциональная втычка в сюжет“. 

  • Юрий Высоцкий.

Юрий Филиппович Высоцкий - заслуженный деятель искусств Украины, актер и режиссер сыграл в “Крепостной“ вице-губернатора Коренева.

  • Георгий Лещенко.

 Зрителям СТБ Георгий знакомый по роли внука дяди Гриши (Станислав Боклан) в сериале “Коли ми вдома“. В этот раз актеру достанется роль мальчика Илько.

  • И даже Макс Литвинов.

МаксимЛитвинов
МаксимЛитвинов
Пресс-служба

 В сериале зрители увидят одного из режиссеров-постановщиков проекта Максима Литвинова (“Плохой хороший коп“, “Коли ми вдома“). Максим перевоплотился в конюха семьи Дорошенко Йосыпа.

“Мне нравились несколько персонажей.  В своих проектах я люблю играть режиссеров. Это всегда комичные персонажи, немного гипертрофированные и мне легко сделать карикатуру на самого себя. Но потом в “Крепостной“ на месте режиссера нежинского театра я представил другого актера. Мы попробовали Толика Зиновенко, и он, конечно, круче меня, - смеется Максим. - Такой, каким должен быть режиссер – немого смешной, немного деспотичный. Конюха Дорошенко должен был играть, или очень хороший актер, или очень подготовленный. Я не очень хороший, но готовился долго, чтобы подчеркнуть свои сильные актерские стороны и спрятать слабые. Когда я потом подошел к режиссеру монтажа и спросил про конюха Йосыпа, он сказал, что с ним все отлично. Но меня изначально не узнал. Так что думаю, все у нас получилось“, - вспоминает режиссер-постановщик “Крепостной“ Максим Литвинов.

Ранее вышел первый трейлер костюмированной драмы “Крепостная“.

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Теги: Крепостная, Сериал, СТБ
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