Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Сейчас превращусь в зомби!": Полякова ошеломила на съемках нового шоу

Комментариев: 1
Ольга Полякова удивила коллег эксцентричным поведением на съемках интеллектуального шоу.

"Сейчас превращусь в зомби!": Полякова ошеломила на съемках нового шоу
пресс-служба

Читай также: Леся Никитюк похвасталась “экстремальным“ отдыхом на Мальдивах

Во время съемок нового талант-шоу  “Удивительные люди“, премьера которого состоится на телеканале “Украина“, популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова удивила зрителей и коллег неожиданным признанием.

Как рассказал ведущий шоу Александр Скичко, во время паузы в съемочном процессе певица требовала, чтобы ей срочно принесли мобильный телефон.


Истерика, истерика. Оля, что происходит?- удивился Саша Скичко.


Я хочу свой телефон! Я не могу без телефона жить! Понимаете, я хочу вот это делать, вот так, - сказала артистка, изображая, как листает новостную ленту в социальных сетях.  

Читай также: Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике

Также Скичко отметил, что подобная ситуация повторялась каждые 15 минут. Притом певица, каждый раз ставила под сомнение, сколько времени провела без интернета.

Какие 15 минут? Я не сидела уже 15 часов! Я сейчас превращусь в зомби! Дайте мне мой телефон!, - требовала Полякова.

 

Читай также: Икона стиля: Тина Кароль победила в премии “Золотой лайк“

Как сообщалось ранее, шоу “Удивительные люди“ - это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала “Украина“ бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, обладают стереоскопическим зрением, впечатляющей тактильной, двигательной, мышечной или музыкальной памятью.

Читай также: Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа

Ведущим нового супер-шоу стал Александр Скичко, а судьями - популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорит Украина“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Удивительные люди“ эксперты комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыкам героя, а также помогут зрителям выбрать удивительного участника шоу.
Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфир раз в неделю.

Ранее мы писали, что Оля Полякова поздравила Зеленского неожиданной песней. 

Поделись:
Теги: Ольга Полякова, Александр Скичко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Ехидный    28.01.2019, 15:25
Оценка:  0
Ехидный
Интеллектуальное шоу и Полякова? Вы чо, в натуре, какое отношение эта Б... может иметь к интеллекту?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь