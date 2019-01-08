"Сейчас превращусь в зомби!": Полякова ошеломила на съемках нового шоу
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Во время съемок нового талант-шоу “Удивительные люди“, премьера которого состоится на телеканале “Украина“, популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова удивила зрителей и коллег неожиданным признанием.
Как рассказал ведущий шоу Александр Скичко, во время паузы в съемочном процессе певица требовала, чтобы ей срочно принесли мобильный телефон.
Истерика, истерика. Оля, что происходит?- удивился Саша Скичко.
Я хочу свой телефон! Я не могу без телефона жить! Понимаете, я хочу вот это делать, вот так, - сказала артистка, изображая, как листает новостную ленту в социальных сетях.
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Также Скичко отметил, что подобная ситуация повторялась каждые 15 минут. Притом певица, каждый раз ставила под сомнение, сколько времени провела без интернета.
Какие 15 минут? Я не сидела уже 15 часов! Я сейчас превращусь в зомби! Дайте мне мой телефон!, - требовала Полякова.
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Как сообщалось ранее, шоу “Удивительные люди“ - это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала “Украина“ бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, обладают стереоскопическим зрением, впечатляющей тактильной, двигательной, мышечной или музыкальной памятью.
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Ведущим нового супер-шоу стал Александр Скичко, а судьями - популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорит Украина“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Удивительные люди“ эксперты комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыкам героя, а также помогут зрителям выбрать удивительного участника шоу.
Премьера запланирована на новый весенний телесезон и будет выходить в эфир раз в неделю.
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