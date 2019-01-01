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Леся Никитюк похвасталась "экстремальным" отдыхом на Мальдивах

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Украинская телеведущая решила прокатиться на велосипеде.
Леся Никитюк похвасталась "экстремальным" отдыхом на Мальдивах
Леся Никитюк похвасталась "экстремальным" отдыхом на Мальдивах
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает публиковать снимки с отдыха на Мальдивах. Ранее девушка неоднократно выставляла в соцсети фото в купальниках на солнечном пляже. Тепер знаменитость решила показать, чем еще занимается в отпуске.

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На своей официальной странице в Instagram Никитюк поделилась кадрами с прогулки на велосипеде. На снимках телеведущая запечатлена босиком в красном платье с леопардовым принтом. Фото звезда подписала так: 

Никогда еще катание на велосипеде не было таким экзотичным как на Мальдивах)) Можно долго кататься, разглядывать красоту и въехать не в столб а в пальму)) А вот это уже экзотика.

Несмотря на то, что Леся Никитюк ранее была ведущей шоу “Орел и решка“ и много путешествовала,  на Мальдивы звезда попала впервые в жизни.

Напомним, до поездки на Мальдивы Леся Никитюк вместе с друзьями отдыхала на в Буковеле, где впервые в жизни стала на лыжи. 

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Теги: Леся Никитюк, отдых, Мальдивы
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