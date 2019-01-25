Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа

Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам новую прическу.

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева принадлежит к тем звездам, которые не боятся экспериментировать со внешностью и удивлять поклонников. Она уже была и рыжей, и жгучей брюнеткой, и длинноволосой обладательницей покраски “омбре“, и короткостриженной, и носила мелкие кудри.

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Теперь же Надя решила примерить пепельный цвет волос. Результат певица показала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Почему бы и нет?

Поклонники Дорофеевой неоднозначно отнеслись к переменам в ее внешности. Некоторым очень понравился новый цвет волос артистки, но многие подписчики отметили, что с такой прической Надя выглядит намного старше.

Как вы считаете, какой цвет волос больше всего идет Наде Дорофеевой?

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала, как выглядела в детстве.