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Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа

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Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам новую прическу.
Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа
Надя Дорофеева опять удивила поклонников сменой имиджа
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева принадлежит к тем звездам, которые не боятся экспериментировать со внешностью и удивлять поклонников. Она уже была и рыжей, и жгучей брюнеткой, и длинноволосой обладательницей покраски “омбре“, и короткостриженной, и носила мелкие кудри.

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Теперь же Надя решила примерить пепельный цвет волос. Результат певица показала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Почему бы и нет?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why not ?

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой неоднозначно отнеслись к переменам в ее внешности. Некоторым очень понравился новый цвет волос артистки, но многие подписчики отметили, что с такой прической Надя выглядит намного старше.

Как вы считаете, какой цвет волос больше всего идет Наде Дорофеевой?

 

 Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Надя Дорофеева, смена имиджа, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
zadneprohodchik    28.01.2019, 10:45
Оценка:  0
zadneprohodchik
Слегка недопепелили
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