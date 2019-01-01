Икона стиля: Тина Кароль победила в премии "Золотой лайк"
Известная украинская певица Тина Кароль вновь признана “иконой стиля“. Именно в такой номинации артистка выиграла в народном голосовании премии “Золотой лайк“.
Также певица одержала победу в номинации “Саундтрек года“ за песню “Дикая вода“ к сериалу “За три дні до кохання“.
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О своей победе звезда сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Спасибо за доверие! Победа в народном голосовании премии “Золотой лайк“ телеканала @ 1plus1_ua сразу в двух номинациях “Икона стиля“ и “Саундрек года“ (за песню “Дикая вода“, сериал “За три дня до любви“).
Премия “Золотой лайк“ была создана телеканалом 1+1 в 2018 году. Награда присуждается в таких номинациях: юмористический проект года, развлекательное шоу года, реалити-шоу года, украинский сериал года, актер года, актриса года, ведущий года, ведущая года, кулинар года, эксперт года, икона стиля и саундтрек года.
Ранее Ivona сообщила, что Тина Кароль показала, как выглядела в детстве. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала архивное фото.
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