Икона стиля: Тина Кароль победила в премии "Золотой лайк"

Украинскую певицу наградили престижной народной премией.

Известная украинская певица Тина Кароль вновь признана “иконой стиля“. Именно в такой номинации артистка выиграла в народном голосовании премии “Золотой лайк“.

Также певица одержала победу в номинации “Саундтрек года“ за песню “Дикая вода“ к сериалу “За три дні до кохання“.

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О своей победе звезда сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Спасибо за доверие! Победа в народном голосовании премии “Золотой лайк“ телеканала @ 1plus1_ua сразу в двух номинациях “Икона стиля“ и “Саундрек года“ (за песню “Дикая вода“, сериал “За три дня до любви“).

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

Премия “Золотой лайк“ была создана телеканалом 1+1 в 2018 году. Награда присуждается в таких номинациях: юмористический проект года, развлекательное шоу года, реалити-шоу года, украинский сериал года, актер года, актриса года, ведущий года, ведущая года, кулинар года, эксперт года, икона стиля и саундтрек года.

Ранее Ivona сообщила, что Тина Кароль показала, как выглядела в детстве. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала архивное фото.