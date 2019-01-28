Санта Димопулос поделилась с подписчиками самым дорогим

Экс-участница ВИА Гры показала свою семью.

Бывшая участница украинской “Фабрики звезд“ и экс-солистка группы “ВИА Гра“ не любит делиться в соцсетях семейными снимками. Но на этот раз девушка решила сделать исключение и показать своим поклонникам “самое дорогоя“. Певица опубликовала в Instagram черно-белый кадр с мамой, сестрой, сыном и племянниками. Фото здезда подписала так:

Вы часто спрашиваете, почему я не показываю свою семью... Просто это самое дорогое и очень личное. Знакомьтесь - Мама Люда, сестра Яна, мой сын - Дэни, племянники (тоже мои дети:)) - Настя и Антон.

instagram.com/santadimopulo

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А в 2012 году певица вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Свадьба прошла в Италии. Через год пара развелась.

В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Напомним, ранее Ivona сообщила,что экс-солистка “ВИА Гры“ Даша Кобец пропала после скандала с бывшим мужем.