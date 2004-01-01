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TAYANNA призналась, что Лобода помешала ей попасть в "ВИА Гру"

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Украинская певица TAYANNA рассказала об одном из этапов своей творческой карьеры.
TAYANNA призналась, что Лобода помешала попасть ей в "ВИА Гру"
TAYANNA призналась, что Лобода помешала попасть ей в "ВИА Гру"
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Популярная исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) призналась, что когда-то хотела попасть в группу “ВИА Гра“.

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Такое заявление артистка сделала Славе Демину в передаче “Караоке на колесах“. Тогда 20-летняя Татьяна настолько хотела стать участницей коллектива, что даже ходила на кастинг. Однако тогда ей помешала Светлана Лобода:

Та я навіть не те, що хотіла, я навіть на кастинг ходила. Але тоді туди замість мене Свєту Лободу взяли. 

После неудачи с “ВИА Грой“ Татьяна стала участницей группы “Горячий шоколад“, в составе которой пела 4 года. Коллектив даже принимал участие в Нацотборе на “Евровидение-2009“.

Светлана Лобода прошла кастинг в “ВИА Гру“ весной 2004 года, однако задержаться в группе надолго несмогла. Певица приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе “Биология“ и новогоднем мюзикле “Сорочинская ярмарка“. После этого артистка начала строить сольную карьеру.

Напомним, ранее TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе “Евровидения-2019“. Кто выступит вместо нее, читайте здесь.

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Теги: TAYANNA, ВИА Гра, Светлана Лобода
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