Тина Кароль показала, как выглядела в детстве instagram.com/tina_karol

В свой день рождения популярная украинская певица Тина Кароль решила сделать подарок поклонникам.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала детское фото. Себя маленькую Тина Кароль назвала "наивной мечтательницей".

В комментариях к фотографии поклонники певицы засыпали ее поздравлениями с днем рождения и отметили, что не такой уж и "наивной" она была, раз сумела добиться всего, что имеет.

25 января 2019 года Тина Кароль отметила свое 34-летие. Вот как артистка выглядит сейчас:

Ко дню рождения Тины Кароль фанаты организовали оригинальный флешмоб - они повально набивают татуировки с изображением любимой певицы. Подробности читайте здесь.