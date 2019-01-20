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Тина Кароль показала, как выглядела в детстве

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Тина Кароль показала, как выглядела в детстве
Тина Кароль показала, как выглядела в детстве
instagram.com/tina_karol

В свой день рождения популярная украинская певица Тина Кароль решила сделать подарок поклонникам.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала детское фото. Себя маленькую Тина Кароль назвала "наивной мечтательницей".

В комментариях к фотографии поклонники певицы засыпали ее поздравлениями с днем рождения и отметили, что не такой уж и "наивной" она была, раз сумела добиться всего, что имеет.

25 января 2019 года Тина Кароль отметила свое 34-летие. Вот как артистка выглядит сейчас:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я завжди прислухаюся до свого підопічного, звертаючи увагу на його кращі якості, вiдкриваю його, як особистiсть, знаходжу в чому його унiкальнiсть! Важливо, щоб тренер дозволяв учаснику співати ту пісню, яка близька його думкам, його свiтогляду! Моя команда буде сповнена лідерів, творчих особистостей та людей, які не бояться експериментувати та кидати собі виклики. @goloskrainy_official 9 сезон на @1plus1_ua #голоскраїни #тинакароль #tinakarol

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Ко дню рождения Тины Кароль фанаты организовали оригинальный флешмоб - они повально набивают татуировки с изображением любимой певицы. Подробности читайте здесь.

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Теги: Тина Кароль, фото в детстве
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