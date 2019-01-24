Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике
Телеведущая Леся Никитюк похвасталась идеальными формами в купальнике.
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, похвасталась идеальными формами в бикини.
Снимки в черном купальнике с прозрачными вставками Никитюк выложила на свою страницу в Инстаграм.
На одном из фото ведущая грациозно лежит в песке.
Это я так упала, – подписала снимок Никитюк.
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Подписчики пришли в восторг от серии фото и отметили, что Никитюк напоминает древнегреческую богиню. Особенно отметили снимок с “падением“.
Красавица, ты даже сексуально падать умеешь, – пишут пользователи Сети.
Ранее мы писали, что Настю Каменских не узнали на фото из-за фотошопа.
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