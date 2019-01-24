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Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике

Комментариев: 3
Телеведущая Леся Никитюк похвасталась идеальными формами в купальнике.

Леся Никитюк
Леся Никитюк "падала" на пляже в откровенном купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, похвасталась идеальными формами в бикини.

Снимки в черном купальнике с прозрачными вставками Никитюк выложила на свою страницу в Инстаграм.

На одном из фото ведущая грациозно лежит в песке.

Это я так упала, – подписала снимок Никитюк.

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Подписчики пришли в восторг от серии фото и отметили, что Никитюк напоминает древнегреческую богиню. Особенно отметили снимок с “падением“.

Красавица, ты даже сексуально падать умеешь, – пишут пользователи Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских не узнали на фото из-за фотошопа.

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Теги: Леся Никитюк, бикини, отдых
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Осталось 600 символов
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GreenPeace!    24.01.2019, 15:23
Оценка:  +2
GreenPeace!
Эта Леся уже раздражает,никак не напиарит себя.
    24.01.2019, 15:14
Оценка:  0
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цих двох робочих місяців і заробив $ 20544 B перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

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