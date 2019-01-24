Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась идеальными формами в купальнике.

Леся Никитюк "падала" на пляже в откровенном купальнике instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, похвасталась идеальными формами в бикини.

Снимки в черном купальнике с прозрачными вставками Никитюк выложила на свою страницу в Инстаграм.

На одном из фото ведущая грациозно лежит в песке.

Это я так упала, – подписала снимок Никитюк.

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Подписчики пришли в восторг от серии фото и отметили, что Никитюк напоминает древнегреческую богиню. Особенно отметили снимок с “падением“.

Красавица, ты даже сексуально падать умеешь, – пишут пользователи Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских не узнали на фото из-за фотошопа.