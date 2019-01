"Оскар-2019": вокруг номинанта на премию разгорелся громкий скандал

Уже через месяц состоится церемония вручения кинопремии “Оскар-2019“, которая может стать одной из самых скандальных в истории.

Во-первых, церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего. Во-вторых, организаторов церемонии обвиняют в том, что они запрещают актерам посещать другие премии. Теперь же волну возмущения вызвал фильм-номинант “Задержание“.

Оказалось, что сюжет киноленты показывает реальную историю убийства сына жительницы Великобритании Дэнис Фергюс. Свое недовольство женщина высказала в Twitter:

