"Оскар-2019": вокруг номинанта на премию разгорелся громкий скандал

Узнайте, почему в Великобритании возмущены фильмом "Задержание", который номинирован на "Оскар-2019".

Уже через месяц состоится церемония вручения кинопремии “Оскар-2019“, которая может стать одной из самых скандальных в истории.

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Во-первых, церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего. Во-вторых, организаторов церемонии обвиняют в том, что они запрещают актерам посещать другие премии. Теперь же волну возмущения вызвал фильм-номинант “Задержание“.

Оказалось, что сюжет киноленты показывает реальную историю убийства сына жительницы Великобритании Дэнис Фергюс. Свое недовольство женщина высказала в Twitter:

Не могу выразить то отвращение, которое я чувствую от того, что этот так называемый фильм был номинирован на “Оскар“. Это сделали вопреки тому, что 90 000 человек подписали петицию, которая призывала вычеркнуть его из конкурса.

This is all I want to say at present. pic.twitter.com/GbyshtVoa9 — Denise Fergus (@Denise_fergus) 22 січня 2019 р.

Как передает Mirror, в 1993 году сына Дэнис Джеймса Балджера убили. Мальчику было всего два года. Преступление совершили двое 10-летних школьников.

Сюжет фильма “Задержание“ основывается на эпизодах, происходивших до и после убийства, а также общении полицейских с двумя малолетними преступниками. Содержание допросов якобы взяли из официальных расшифровок оригинальных бесед. Длительность “Задержания“ - 30 минут. Картина номинирована на “Оскар“ в номинации “Лучший короткометражный фильм“.

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Дэнис Фергюс утверждает, что авторы фильма не получили ее разрешения на съемки, при этом заставили ее и родственников мальчика вновь пережить трагедию. По мнению матери, ирландский режиссер Винсент Лэмб строит карьеру на чужом горе, а его фильм не заслуживает никаких наград.

Фильм "Задержание" Кадр из видео

Сам режиссер прокомментировал изданию ВВС ситуацию так:

Я не рассчитываю на то, что родственникам Джеймса понравится фильм, который гуманизирует этих мальчиков, но я надеюсь, они поймут причину, по которой эта лента была создана. Сделать им больно точно не было моей целью.

Церемония вручения премии “Оскар-2019“ состоится 24 февраля в театре “Долсби“ (Голливуд). Полный список номинантов смотрите здесь.