Опубликованы результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".

Оскар 2019: полный список номинантов на премию Кадр из видео

Во вторник, 22 января, объявили номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.

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Претендентов на награды Американской Киноакадемии назвали в 24 номинациях.

Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.

Полный список номинантов на “Оскар-2019“

Лучший фильм

“Черная пантера“

“Черный клановец“

“Богемская рапсодия“

“Фаворитка“

“Зеленая книга“

“Рома“

“Власть“

Лучший фильм Кадр из видео

Лучшая женская роль

Леди Гага — “Звезда родилась“

Гленн Клоуз — “Жена“

Оливия Коулман — “Фаворитка“

Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“

Ялица Апарисио — “Рома“

Лучшая актриса Кадр из видео

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл — “Власть“

Рами Малек — “Богемская рапсодия“

Брэдли Купер — “Звезда родилась“

Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“

Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“ Лучший актер Кадр из видео Лучшая песня

All the Stars — “Чёрная пантера“

Shallow — “Звезда родилась“

I'll Fight — RBG

The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“ Лучшая песня Кадр из видео Лучший анимационный фильм “Мирай из будущего“

“Суперсемейка-2“

“Остров собак“

“Человек-паук: Через вселенные“

“Ральф против интернета“ Лучший анимационный фильм Кадр из видео Лучший режиссер Спайк Ли — “Черный клановец“

Адама Маккей — “Власть“

Павел Павликовский — “Холодная война“

Альфонсо Куарон — “Рома“

Йоргос Лантимос — “Фаворитка“ Лучшая операторская работа “Холодная война“

“Звезда родилась“

“Фаворитка“

“Рома“

Never Look Away Лучшие спецэффекты “Мстители: Война бесконечности“

“Первый человек“

“Первому игроку приготовиться“

“Кристофер Робин“

“Хан Соло: Звездные войны. Истории“ Лучший фильм на иностранном языке

“Капернаум“

“Холодная война“

“Магазинные воришки“

“Рома“

Never Look Away

Лучший звуковой монтаж

“Чёрная пантера“

“Богемская рапсодия“

“Тихое место“

“Рома“

Лучший звук

“Чёрная пантера“

“Человек на Луне“

“Рома“

“Звезда родилась“

Лучший дизайн костюмов

“Чёрная пантера“

“Фаворитка“

“Две королевы“

Лучшая музыка к фильму

“Чёрная пантера“

“Чёрный клановец“

“Если Бил-стрит могла заговорить“

“Остров собак“

“Мэри Поппинс возвращается“

Лучший монтаж

“Чёрный клановец“

“Богемская рапсодия“

“Зелёная книга“

“Власть“

Лучший анимационный короткометражный фильм

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Лучший короткометражный фильм

Detainment

Fauve

Marguerette

Skin

Mother

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс (“Власть“)

Марина де Тавира ("Рома")

Эмма Стоун (“Фаворитка“)

Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)

Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“)

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али (“Зеленая книга“)

Адам Драйвер (“Черный клановец“)

Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)

Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)

Сэм Рокуэлл (“Власть“)

Отбор номинантов длился неделю - с 7 по 14 января. Уже 4 февраля для них будет устроен традиционный обед. Финальное голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля.

Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).

Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.