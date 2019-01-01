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"Оскар-2019": полный список номинантов на премию

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Опубликованы результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".
Оскар 2019: полный список номинантов на премию
Оскар 2019: полный список номинантов на премию
Кадр из видео

Во вторник, 22 января, объявили номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.

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Претендентов на награды Американской Киноакадемии назвали в 24 номинациях.

Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.

Полный список номинантов на “Оскар-2019“

Лучший фильм

  • “Черная пантера“
  • “Черный клановец“
  • “Богемская рапсодия“
  • “Фаворитка“
  • “Зеленая книга“
  • “Рома“
  • “Власть“
Лучший фильм
Лучший фильм
Кадр из видео

Лучшая женская роль

  • Леди Гага — “Звезда родилась“
  • Гленн Клоуз — “Жена“
  • Оливия Коулман — “Фаворитка“
  • Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“
  • Ялица Апарисио — “Рома“
Лучшая актриса
Лучшая актриса
Кадр из видео

Лучшая мужская роль

  • Кристиан Бэйл — “Власть“
  • Рами Малек — “Богемская рапсодия“
  • Брэдли Купер — “Звезда родилась“
  • Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“
  • Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“
Лучший актер
Лучший актер
Кадр из видео

Лучшая песня

  • All the Stars — “Чёрная пантера“
  • Shallow — “Звезда родилась“
  • I'll Fight — RBG
  • The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“
  • When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“
Лучшая песня
Лучшая песня
Кадр из видео

Лучший анимационный фильм

  • “Мирай из будущего“
  • “Суперсемейка-2“
  • “Остров собак“
  • “Человек-паук: Через вселенные“
  • “Ральф против интернета“

 

Лучший анимационный фильм
Лучший анимационный фильм
Кадр из видео

Лучший режиссер

  • Спайк Ли — “Черный клановец“
  • Адама Маккей — “Власть“
  • Павел Павликовский — “Холодная война“
  • Альфонсо Куарон — “Рома“
  • Йоргос Лантимос — “Фаворитка“

Лучшая операторская работа

  • “Холодная война“
  • “Звезда родилась“
  • “Фаворитка“
  • “Рома“
  • Never Look Away 

Лучшие спецэффекты

  • “Мстители: Война бесконечности“
  • “Первый человек“
  • “Первому игроку приготовиться“
  • “Кристофер Робин“
  • “Хан Соло: Звездные войны. Истории“

Лучший фильм на иностранном языке

  • “Капернаум“
  • “Холодная война“
  • “Магазинные воришки“
  • “Рома“
  • Never Look Away

Лучший звуковой монтаж

  • “Чёрная пантера“
  • “Богемская рапсодия“
  • “Тихое место“
  • “Рома“

Лучший звук

  • “Чёрная пантера“
  • “Человек на Луне“
  • “Рома“
  • “Звезда родилась“

Лучший дизайн костюмов

  • “Чёрная пантера“
  • “Фаворитка“
  • “Две королевы“

Лучшая музыка к фильму

  • “Чёрная пантера“
  • “Чёрный клановец“
  • “Если Бил-стрит могла заговорить“
  • “Остров собак“
  • “Мэри Поппинс возвращается“

Лучший монтаж

  • “Чёрный клановец“
  • “Богемская рапсодия“
  • “Зелёная книга“
  • “Власть“

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Bao
  • Late Afternoon
  • One Small Step
  • Weekends 

Лучший короткометражный фильм

  • Detainment
  • Fauve
  • Marguerette
  • Skin
  • Mother

Лучшая женская роль второго плана

  • Эми Адамс (“Власть“)
  • Марина де Тавира ("Рома")
  • Эмма Стоун (“Фаворитка“)
  • Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)
  • Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Махершала Али (“Зеленая книга“)
  • Адам Драйвер (“Черный клановец“)
  • Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)
  • Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)
  • Сэм Рокуэлл (“Власть“)

Отбор номинантов длился неделю - с 7 по 14 января. Уже 4 февраля для них будет устроен традиционный обед. Финальное голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля.

Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).

Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.

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Теги: Оскар-2019, номинанты
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