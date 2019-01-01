"Оскар-2019": полный список номинантов на премию
Опубликованы результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".
Во вторник, 22 января, объявили номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.
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Претендентов на награды Американской Киноакадемии назвали в 24 номинациях.
Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.
Полный список номинантов на “Оскар-2019“
Лучший фильм
- “Черная пантера“
- “Черный клановец“
- “Богемская рапсодия“
- “Фаворитка“
- “Зеленая книга“
- “Рома“
- “Власть“
Лучшая женская роль
- Леди Гага — “Звезда родилась“
- Гленн Клоуз — “Жена“
- Оливия Коулман — “Фаворитка“
- Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“
- Ялица Апарисио — “Рома“
Лучшая мужская роль
- Кристиан Бэйл — “Власть“
- Рами Малек — “Богемская рапсодия“
- Брэдли Купер — “Звезда родилась“
- Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“
- Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“
Лучшая песня
- All the Stars — “Чёрная пантера“
- Shallow — “Звезда родилась“
- I'll Fight — RBG
- The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“
- When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“
Лучший анимационный фильм
- “Мирай из будущего“
- “Суперсемейка-2“
- “Остров собак“
- “Человек-паук: Через вселенные“
- “Ральф против интернета“
Лучший режиссер
- Спайк Ли — “Черный клановец“
- Адама Маккей — “Власть“
- Павел Павликовский — “Холодная война“
- Альфонсо Куарон — “Рома“
- Йоргос Лантимос — “Фаворитка“
Лучшая операторская работа
- “Холодная война“
- “Звезда родилась“
- “Фаворитка“
- “Рома“
- Never Look Away
Лучшие спецэффекты
- “Мстители: Война бесконечности“
- “Первый человек“
- “Первому игроку приготовиться“
- “Кристофер Робин“
- “Хан Соло: Звездные войны. Истории“
Лучший фильм на иностранном языке
- “Капернаум“
- “Холодная война“
- “Магазинные воришки“
- “Рома“
- Never Look Away
Лучший звуковой монтаж
- “Чёрная пантера“
- “Богемская рапсодия“
- “Тихое место“
- “Рома“
Лучший звук
- “Чёрная пантера“
- “Человек на Луне“
- “Рома“
- “Звезда родилась“
Лучший дизайн костюмов
- “Чёрная пантера“
- “Фаворитка“
- “Две королевы“
Лучшая музыка к фильму
- “Чёрная пантера“
- “Чёрный клановец“
- “Если Бил-стрит могла заговорить“
- “Остров собак“
- “Мэри Поппинс возвращается“
Лучший монтаж
- “Чёрный клановец“
- “Богемская рапсодия“
- “Зелёная книга“
- “Власть“
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Bao
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
Лучший короткометражный фильм
- Detainment
- Fauve
- Marguerette
- Skin
- Mother
Лучшая женская роль второго плана
- Эми Адамс (“Власть“)
- Марина де Тавира ("Рома")
- Эмма Стоун (“Фаворитка“)
- Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)
- Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“)
Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али (“Зеленая книга“)
- Адам Драйвер (“Черный клановец“)
- Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)
- Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)
- Сэм Рокуэлл (“Власть“)
Отбор номинантов длился неделю - с 7 по 14 января. Уже 4 февраля для них будет устроен традиционный обед. Финальное голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля.
Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).
Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.
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