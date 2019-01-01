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Анджелина Джоли ненавидит новую девушку Брэда Питта

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Голливудский актер Брэд Питт начал встречаться с давним врагом своей бывшей жены Анджелины Джоли.
Анджелина Джоли ненавидит Шарлиз Терон: причина
Анджелина Джоли ненавидит Шарлиз Терон: причина
Getty images

На днях стало известно, что популярный голливудский актер Брэд Питт начал встречаться с актрисой Шарлиз Терон.

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Оказалось, что бывшая жена Питта Анджелина Джоли, с которой они до сих пор переживают громкий бракоразводный процесс, является давним врагом Шарлиз Терон. Они давно враждуют друг с другом из-за... ролей.

К примеру, относительно недавно разразился скандал вокруг фильма “Невеста Франкенштейна“. В 2017 году стало известно, что в киноленте снимут Анджелину Джоли, но создатели картины намекали, что на роль рассматривают и Шарлиз Терон. Она отказывалась от всех интересных проектов в ожидании предложения, а Джоли намеренно тянула время с ответом продюсеру - чтобы позлить соперницу. Справедливость восторжествовала: в итоге проект был остановлен и ни одна из актрис не получила заветную роль.

Еще раньше Шарлиз предлагали роль в фильме “Убийство в Восточном экспрессе“ из-за того, что от нее отказалась Анджелина (в итоге она вообще досталась Мишель Пфайффер). А до этого Терон отказалась от роли в ленте “Турист“ и ее место все-таки заняла Джоли.

Инсайдер издания Radar Оnline отметил:

Шарлиз заводится буквально на ровном месте, стоит кому-то при ней завести разговор об Анджелине. Она не понимает, почему, предлагая им одни и те же роли, режиссеры неизменно мечтают увидеть в кадре ее соперницу.

Напомним, от Анджелины Джоли хотят съехать двое детей. Подробности читайте здесь.

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Теги: Брэд Питт, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон
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