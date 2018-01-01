Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то пришли к согласию по поводу опеки над общими детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми Getty Images

Известные актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые уже два года состоят в бракоразводном процессе, наконец-то договорились об условиях совместной опеки над шестью их детьми.

Об этом сообщила адвокат Джоли Саманта Блей, передает Reuters. Однако детали договоренностей являются конфиденциальными и их нельзя разглашать:

Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь она подписано обеими сторонами и судьей.

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Благодаря такому решению, Джоли и Питт теперь могут обойтись без бракоразводного суда, который должен был решить, будет ли воспитывать детей Анджелина единолично, или бывшие супруги все же будут иметь право совместной опеки.

Судя по тому, что договоренность “основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми“, актерам удалось найти консенсус.

У актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Напомним, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон призналась, что посещала психотерапевта после своего второго развода. Подробности читайте здесь.