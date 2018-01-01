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Дженнифер Энистон призналась, что ходила к психотерапевту после развода с Джастином Теру

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Голливудской звезде было сложно справиться с очередным разводом.
Дженнифер Энистон призналась, что ходила к психотерапевту после развода с Джастином Теру
Дженнифер Энистон призналась, что ходила к психотерапевту после развода с Джастином Теру
gettyImages.com

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В начале 2018 года американская актриса Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру. Несмотря на то, что бывшая супруга Брэда Питта вскоре завела роман с 44-летним американским миллиардером Сергеем Брином, справиться с разрывом очередных отношений ей было сложно.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Джастин Теру и Дженнифер Энистон
gettyImages.com

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Так в интервью изданию Us Weekly Энистон призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы прийти в себя после тяжелого расставания с Теру. Сама Дженнифер позже заявила, что психотерапия “спасла ей жизнь“.

Никто не знает, насколько чувствительна я или мой партнер. Никто не может утверждать наверняка, что я пережила с эмоциональной точки зрения, - цитирует Дженнифер Энистон издание.

Тем временем, уже в декабре в кино выходит музыкальная комедия “Пышка“, где Энистон сыграет роль королевы красоты. 

Напомним, ранее стало известно о том, что известный актер Брэд Питт, который уже больше двух лет разводится с Анджелиной Джоли, закрутил новый роман.

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Теги: Дженнифер Энистон, развод, шоу-биз, новости
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