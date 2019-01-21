Анджелину Джоли покидают двое детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли в отчаянии: после развода с Брэдом Питтом от нее хотят уйти двое детей.

Не успела голливудская актриса Анджелина Джоли облегченно выдохнуть после окончания борьбы за детей с бывшим мужем Брэдом Питтом, как ее постиг новый удар.

Как передают западные СМИ, от звезды собираются уйти двое детей.

Читай также: "Она испортила ему жизнь": мать Питта жестко высказалась о Джоли

Судя по информации Radar Online, 17-летний приемный сын Джоли Мэддокс хочет переехать в собственное жилье и начать самостоятельную жизнь. Для этого он уже якобы ищет себе квартиру в Лос-Анджелесе. Инсайдер говорит:

Энджи всегда баловала его, и он скорее всего настоит на своем, хотя ее убивает сама мысль о том, что он уедет из дома.

Впрочем, Анджелине в любом случае придется свыкнуться с мыслью о том, что ее дети выросли - через год Мэддокс планирует поступать в колледж и, возможно, переедет в Южную Корею.

Анджелина Джоли и Мэддокс (справа) Getty images

Кроме того, Woman's Day сообщает, что 12-летняя биологическая дочь Джоли Шайло переехала жить к своему отцу Брэду Питту. Говорят, что девочка сильнее всех страдала из-за развода родителей и очень обрадовалась возможности проводить больше времени с папой. Источник утверждает:

Энджи была в истерике и со слезами умоляла Шайло остаться, но остановить ее не смогла.

Анджелина Джоли и Шайло Getty images

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей - - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Анджелина Джоли с детьми Getty images

Напомним, ранее стало известно, что Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой Шарлиз Терон. Подробности читайте здесь.