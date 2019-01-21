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Анджелину Джоли покидают двое детей

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Голливудская актриса Анджелина Джоли в отчаянии: после развода с Брэдом Питтом от нее хотят уйти двое детей.
Анджелину Джоли покидают двое детей
Анджелину Джоли покидают двое детей
Getty images

Не успела голливудская актриса Анджелина Джоли облегченно выдохнуть после окончания борьбы за детей с бывшим мужем Брэдом Питтом, как ее постиг новый удар.

Как передают западные СМИ, от звезды собираются уйти двое детей. 

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Судя по информации Radar Online, 17-летний приемный сын Джоли Мэддокс хочет переехать в собственное жилье и начать самостоятельную жизнь. Для этого он уже якобы ищет себе квартиру в Лос-Анджелесе. Инсайдер говорит:

Энджи всегда баловала его, и он скорее всего настоит на своем, хотя ее убивает сама мысль о том, что он уедет из дома.

Впрочем, Анджелине в любом случае придется свыкнуться с мыслью о том, что ее дети выросли - через год Мэддокс планирует поступать в колледж и, возможно, переедет в Южную Корею.

Анджелина Джоли и Мэддокс (справа)
Анджелина Джоли и Мэддокс (справа)
Getty images

Кроме того, Woman's Day сообщает, что 12-летняя биологическая дочь Джоли Шайло переехала жить к своему отцу Брэду Питту. Говорят, что девочка сильнее всех страдала из-за развода родителей и очень обрадовалась возможности проводить больше времени с папой. Источник утверждает:

Энджи была в истерике и со слезами умоляла Шайло остаться, но остановить ее не смогла.

Анджелина Джоли и Шайло
Анджелина Джоли и Шайло
Getty images
 

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей - - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми
Getty images

Напомним, ранее стало известно, что Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой Шарлиз Терон. Подробности читайте здесь.

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Теги: Анджелина Джоли, дети Анджелины Джоли
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.01.2019, 19:14
Оценка:  0
pусский
А этой суке ещё пиздy не отрезали, вслед за сиськами и маткой?! Гы-гы-гы-гы! Я смрадно пёрнул!
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