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Украинская ведущая перенесла операцию: первое фото из больницы

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Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь, невеста вице-премьера Павла Розенко, оказалась в больнице.
Елена-Кристина Лебедь перенесла операцию
Елена-Кристина Лебедь перенесла операцию
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая программы "Аферисты в сетях" на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, которая встречается с вице-премьером Павлом Розенко, попала в больницу.

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В своем Instagram-аккаунте ведущая сообщила, что перенесла операцию, и опубликовала фото с больничной койки:

20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно - трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи!

О романе Елены-Кристины Лебедь с Павлом Розенко стало известно в конце ноября 2018 года. Возлюбленные познакомились в Facebook и влюбились друг в друга. Судя по всему, вместе они не скучают - ведущая часто показывает, как проводит свободное время с вице-премьером, и выглядят они очень счастливыми.

Напомним, ранее букмекеры назвали первых фаворитов конкурса "Евровидение-2019".

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Теги: Елена Кристина-Лебедь, операция, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.01.2019, 12:28
Оценка:  0
pусский
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