Украинская ведущая перенесла операцию: первое фото из больницы

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь, невеста вице-премьера Павла Розенко, оказалась в больнице.

Ведущая программы "Аферисты в сетях" на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, которая встречается с вице-премьером Павлом Розенко, попала в больницу.

Читай также: Дочь Майкла Джексона госпитализировали

В своем Instagram-аккаунте ведущая сообщила, что перенесла операцию, и опубликовала фото с больничной койки:

20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно - трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи!

О романе Елены-Кристины Лебедь с Павлом Розенко стало известно в конце ноября 2018 года. Возлюбленные познакомились в Facebook и влюбились друг в друга. Судя по всему, вместе они не скучают - ведущая часто показывает, как проводит свободное время с вице-премьером, и выглядят они очень счастливыми.

Напомним, ранее букмекеры назвали первых фаворитов конкурса "Евровидение-2019".