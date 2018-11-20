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Украинская ведущая выходит замуж за вице-премьера Розенко

Комментариев: 4
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко показал свою невесту: узнайте, кто ею стал.
Павел Розенко показал свою невесту
Павел Розенко показал свою невесту
facebook.com/pavlo.rozenko

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь собирается замуж за вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте передачи "Світське життя":

Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на Новом канале. Девушка расследует всевозможные махинации в сетях и выводит на чистую воду различных аферистов.

Напомним, украинская певица Настя Каменских станет укротительницей крокодилов. Подробности читайте здесь.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  21.11.2018, 15:38
Оценка:  +2
гость
Аха-ха! Два неадеквата вместе! Классная парочка!))
гость  (аноним)  21.11.2018, 15:31
Оценка:  +3
гость
яке Їхало таке Ї здибало. аж гидко дивитися . якийсь вилупок.
direktor_b    21.11.2018, 15:18
Оценка:  +5
direktor_b
Кристинка брачная аферистка)
G10    21.11.2018, 15:14
Оценка:  0
G10
Розенко,ты хоть зубы свои страшные в порядок привёл?
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