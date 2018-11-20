Украинская ведущая выходит замуж за вице-премьера Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко показал свою невесту: узнайте, кто ею стал.

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь собирается замуж за вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Читай также: Мэнди Мур во второй раз вышла замуж

Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте передачи "Світське життя":

Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на Новом канале. Девушка расследует всевозможные махинации в сетях и выводит на чистую воду различных аферистов.

Напомним, украинская певица Настя Каменских станет укротительницей крокодилов. Подробности читайте здесь.