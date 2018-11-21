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Настя Каменских станет укротительницей крокодилов

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Украинская певица NK | Настя Каменских готовит яркий номер на M1 Music Awards.
Настя Каменских станет укротительницей крокодилов
Настя Каменских станет укротительницей крокодилов
пресс-служба

Созданием зрелищного номера, с которым Настя Каменских (NK) выступит на M1 Music Awards, занимается популярный режиссер-постановщик Герман Ненов, известный созданием масштабных и впечатляющих шоу.

После ошеломляющего успеха хита Peligroso, который стал номером 1 в зарубежном чарте Music Choice, Настю Каменских пригласили представлять Украину на самой главной латиноамериканской премии - Latin Grammy. NK вдохновившись выступлениями и общением с мировыми артистами, многократными обладателями Грэмми, вернулась в Украину и сразу приступила к подготовке ошеломляющего номера для премии М1 Music Awards с Германом.

Герман Ненов
Герман Ненов
пресс-служба


NK — девушка-космополит: она родилась в Киеве, провела детство в Италии, знает 5 языков, путешествует и выступает по всему миру с гастролями. В ее музыкальной карьере песни на разных языках, ее творчество очень многогранно. Композиция, на которую готовится номер, также будет на разных языках — именно все эти факторы Герман взял в основу номера:

Наша главная цель — передать философию жизни и творчества Насти, как артиста-космополита и мультикультурную личность. Это номер-путешествие, он о том, что именно музыка объединяет людей и стирает границы. Он о том что нет пределов нет рамок и преград. Мир может быть у твоих ног!

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Одним из самых интригующих моментов номера будет то, что певице предстоит укротить крокодилов. В каких именно обстоятельствах, режиссер пока не рассказывает. Это, а также другие яркие моменты номера, станут захватывающим сюрпризом для зрителей. Сама Настя говорит о номере так:

Герман — большой профессионал своего дела. Мне нравится его подход к созданию номера: он смотрит в глубину меня как артиста, использует запоминающиеся спецэффекты, которе не дают зрителю скучать, и использует это в номере. Ведь я живу и творю для того, чтобы вдохновлять людей мечтать, развиваться и покорять мир. Об этом и будет наш номер. Я с нетерпением жду дня, когда зрители его увидят. Я в нем такая, как и в жизни: открыта к миру, новым впечатлениям, путешествиям и изучению новых горизонтов.

Отметим, что перформанс от Насти Каменских и Германа Ненова можно будет увидеть во Дворце Спорта уже 1 декабря.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода призналась, почему опять оказалась в больнице.

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Теги: Настя Каменских, Герман Ненов, M1 Music Awards, новости шоу бизнеса, фото
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.11.2018, 14:22
Оценка:  0
pусский
Хвост рептилии ей в пиздилию!
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