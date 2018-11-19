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Мэнди Мур во второй раз вышла замуж

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Американская актриса Мэнди Мур сыграла свадьбу: фото церемонии.
Мэнди Мур во второй раз вышла замуж
Мэнди Мур во второй раз вышла замуж
Getty Images

Актриса и певица, звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур во второй раз вышла замуж.

Избранником актрисы стал музыкант Тейлор Голдсмит, который играет в инди-рок-группе Dawes.

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На церемонии Мэнди была одета в платье Rodarte, лиф которого украшен цветами, а юбка состояла из нескольких слоев слоев. Судя по подписи фотографии с церемонии в Instagram-аккаунте Мур, свадьба состоялась в воскресенье, 18 ноября:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11•18•18

Допис, поширений Mandy Moore (@mandymooremm)

Закрытая церемония прошла на заднем дворе нового дома актрисы.

Первым мужем Мэнди Мур был американский певец Райан Адамс. Детей у пары не было.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась на грани разорения. Что произошло, читайте здесь.

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Теги: Мэнди Мур, свадьба, фото, новости шоу бизнеса
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