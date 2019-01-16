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Дочь Майкла Джексона госпитализировали

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20-летняя Пэрис Джексон попала в больницу: названа причина.
Пэрис Джексон госпитализировали
Пэрис Джексон госпитализировали
Getty images

Дочь легендарного музыканта Майкла Джексона - 20-летняя Пэрис Джексон, попала в больницу.

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У девушки начались проблемы из-за эмоциональной нагрузки, сообщает  Entertainment Tonight со ссылкой на источники.

Пэрис Джексон сама обратилась за помощью к врачам в частную клинику, так как не смогла самостоятельно справиться с эмоциями, накопившимися за последний год.

Инсайдер утверждает:

После тяжелого года и работы Пэрис решила, что ей нужно немного отдохнуть, перезагрузиться. Ее физическое и эмоциональное состояние для нее сейчас в приоритете. Она сама обратилась в клинику и стала ее пациенткой. Пэрис надеется, что там ей помогут решить ее проблемы и составят план лечения.

Сейчас дочь Майкла Джексона находится в госпитале, а после выхода из него собирается приступить к новым проектам.

В 2018 году Пэрис Джексон рассталась со всемирно известной моделью Карой Делевинь. После этого Пэрис начала встречаться с музыкантом Габриэлем Гленном, однако пара уже давно не попадала в объективи папарацци. Вероятно, Джексон пережила еще один разрыв, который и пошатнул ее состояние.

Напомним, недавно вокруг фильма о Майкле Джексоне разразился громкий скандал. Подробности читайте здесь.

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Теги: Пэрис Джексон, госпитализация
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.01.2019, 13:23
Оценка:  0
pусский
Она не умеет пердеть из своей бисексуальной пизды, поэтому начала сходить с ума, помогите пердануть ебливой потаскухе!
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