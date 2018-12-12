Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь: фотофакт
Совсем недавно стало известно, что вице-премьер Павел Розенко встречается с ведущей передачи “Аферисты в сетях“ на Новом канале Еленой-Кристиной Лебедь. С тех пор, как отношения рассекретились, возлюбленные начали засыпать сеть совместными фотографиями.
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На одной из них видно, что парочка даже спускалась в киевское метро (селфи сделано на станции “Осокорки“:
Кроме того, Лебедь рассказала, на какой фильм они недавно сходили:
Якщо раптом не знаєте, куди піти на вихідних, дуже раджу “Богемну рапсодію“ в кіно!
Фільм - восторг!!! За всіма параметрами!!! Дві години суцільного шаленства вищої проби!
А еще возлюбленные посетили “Музей фотоиллюзий“, после чего поделились яркими снимками:
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