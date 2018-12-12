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Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь: фотофакт

Комментариев: 4
Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит время со своим возлюбленным - вице-премьером Павлом Розенко.
Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь
Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь
facebook.com/ElenaKristina.Lebed

Совсем недавно стало известно, что вице-премьер Павел Розенко встречается с ведущей передачи “Аферисты в сетях“ на Новом канале Еленой-Кристиной Лебедь. С тех пор, как отношения рассекретились, возлюбленные начали засыпать сеть совместными фотографиями.

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На одной из них видно, что парочка даже спускалась в киевское метро (селфи сделано на станции “Осокорки“:

 

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь в метро
Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь в метро
facebook.com/ElenaKristina.Lebed

 

Кроме того, Лебедь рассказала, на какой фильм они недавно сходили:

Якщо раптом не знаєте, куди піти на вихідних, дуже раджу “Богемну рапсодію“ в кіно!
Фільм - восторг!!! За всіма параметрами!!! Дві години суцільного шаленства вищої проби!

А еще возлюбленные посетили “Музей фотоиллюзий“, после чего поделились яркими снимками:

Напомним, американская певица Ники Минаж закрутила роман с убийцей. Подробности читайте здесь.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко, фото, новости
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.12.2018, 14:46
Оценка:  0
гость
для ФОТО-ФАКТА можно что угодно сделать...
гость  (аноним)  12.12.2018, 14:43
Оценка:  0
гость
У неё что, анорексия? Есть такое насекомое - палочник, так вот на первом фото её ножки и ручки - точно, как у палочника!)) Дистрофичная женщина.
sbershinsky    12.12.2018, 14:34
Оценка:  0
sbershinsky
а фотографии зачем так фотошопить? Они ж на самом деле страшніе оба...
Sancho-s    12.12.2018, 14:13
Оценка:  +1
Sancho-s
Кто сказал, что они "катаются"? Спустились в м. Осокорки на мурал посмотреть
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