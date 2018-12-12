Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь: фотофакт

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь показала, как проводит время со своим возлюбленным - вице-премьером Павлом Розенко.

Вице-премьер Розенко катается в метро с Еленой-Кристиной Лебедь facebook.com/ElenaKristina.Lebed

Совсем недавно стало известно, что вице-премьер Павел Розенко встречается с ведущей передачи “Аферисты в сетях“ на Новом канале Еленой-Кристиной Лебедь. С тех пор, как отношения рассекретились, возлюбленные начали засыпать сеть совместными фотографиями.

Читай также: Верка Сердючка вернулась на сцену: что ждет поклонников?

На одной из них видно, что парочка даже спускалась в киевское метро (селфи сделано на станции “Осокорки“:

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь в метро facebook.com/ElenaKristina.Lebed

Кроме того, Лебедь рассказала, на какой фильм они недавно сходили:

Якщо раптом не знаєте, куди піти на вихідних, дуже раджу “Богемну рапсодію“ в кіно!

Фільм - восторг!!! За всіма параметрами!!! Дві години суцільного шаленства вищої проби!

А еще возлюбленные посетили “Музей фотоиллюзий“, после чего поделились яркими снимками:

Напомним, американская певица Ники Минаж закрутила роман с убийцей. Подробности читайте здесь.