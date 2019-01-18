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Не узнать: Надя Дорофеева показала, как выглядела в 18 лет

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Украинская певица Надя Дорофеева присоединилась к #10YearsChallenge.
Надя Дорофеева показала, как выглядела в 18 лет
Надя Дорофеева показала, как выглядела в 18 лет
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева присоединилась к #10YearsChallenge и показала, как выглядела 10 лет назад.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала коллаж из двух снимков - первый был сделан, когда Наде было 18 лет, второй - в 2018 году. 10 лет назад Дорофеева носила ярко-рыжие волосы, по поводу чего пошутила:

Ну лааааадно) Вот вам) Ещё через 10 лет запощу себя блондинкой и будет “ВИА Гра“ #стиль #ковёр #10yearschallenge

К #10YearsChallenge присоединились уже много звезд - как украинских, так и зарубежных. Смотрите фотоподборку здесь.

Напомним, ранее Надя Дорофеева блеснула идеальной фигурой в купальнике. Как исполнительница проводит время в Дубае, смотрите здесь.

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Теги: Надя Дорофеева, фото 10 лет назад
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