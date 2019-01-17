Украинская певица Оля Полякова присоединилась к #10YearsChallenge.

Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет Вова Бугаенко

В сети набирает популярности флешмоб #10YearsChallenge, в котором люди показывают, как выглядели 10 лет назад и как выглядят сейчас. Украинская певица Оля Полякова, которая 17 января отмечает свое 35-летие, также приняла в нем участие.

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На своей официальной странице в социальной сети Facebook артистка опубликовала серию фотографий, на которых показала, как выглядела в 2008 и 2018 годах. Кадры она подписала так:

Если следующие #10YearsChallenge пройдут так же весело, эффективно, и так же поменяют меня в более качественную сторону, то пусть приходят! Жду их с нетерпением! С Новым моим годом!

Некоторые вещи остались неизменными: Оля Полякова, даже спустя 10 лет, так же молода, стройна и эпатажна.

Напомним, ранее Оля Полякова поразила сходством со своей старшей дочерью Машей. Смотрите их яркую фотосессию из Таиланда здесь.