Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова присоединилась к #10YearsChallenge.
Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет
Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет
Вова Бугаенко

В сети набирает популярности флешмоб #10YearsChallenge, в котором люди показывают, как выглядели 10 лет назад и как выглядят сейчас. Украинская певица Оля Полякова, которая 17 января отмечает свое 35-летие, также приняла в нем участие.

Читай также: Дочь Оли Поляковой поделилась секретами похудения

На своей официальной странице в социальной сети Facebook артистка опубликовала серию фотографий, на которых показала, как выглядела в 2008 и 2018 годах. Кадры она подписала так:

Если следующие #10YearsChallenge пройдут так же весело, эффективно, и так же поменяют меня в более качественную сторону, то пусть приходят! Жду их с нетерпением! С Новым моим годом!

Некоторые вещи остались неизменными: Оля Полякова, даже спустя 10 лет, так же молода, стройна и эпатажна.

Напомним, ранее Оля Полякова поразила сходством со своей старшей дочерью Машей. Смотрите их яркую фотосессию из Таиланда здесь.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, фото 10 лет назад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Сом  (аноним)  17.01.2019, 16:28
Оценка:  -1
Сом
Как была дyрой так и осталась.
Только еще кобылой стала
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь