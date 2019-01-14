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"Чувствую себя ужасно": Оля Полякова заболела в Таиланде

Комментариев: 5
Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые начались во время ее отпуска.
Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде
Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде
Вова Бугаенко

Популярная исполнительница Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде, где сейчас проводит отпуск с семьей.

Об этом артистка рассказала в своих InstaStories:

Меня тут свалил вирус. Чувствую себя ужасно. Я болею, поэтому не выхожу в эфир.

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Также Оля Полякова опубликовала фото лекарств, с помощью которых борется с вирусом.

Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде
Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде
instagram.com/polyakovamusic

К слову, Полякова - не единственная украинская певица, которая умудрилась заболеть во время отпуска. Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева пожаловалась на самочувствие в первый день отпуска в Дубае.

Напомним, ранее Оля Полякова показала, как сильно похудела ее старшая дочь Маша. Смотрите фото до и после здесь. 

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Теги: Оля Полякова, болезнь
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.01.2019, 12:09
Оценка:  -1
гость
Вроде бы дама состоятельная, а ездит на отдых в эти ужасные места! Какой только заразы не привозят "звёзды" с отдыха в Таиланде! А не лучше ли полететь в цивилизованную страну, в Испанию, на один из островов, где сейчас +25-28 градусов и нет этих китайцев и их ужасной кухней!
Edelveyce    14.01.2019, 12:18
Оценка:  0
Edelveyce
Сразу видно "экспэрда", который дальше своего мухосранска не выезжал))) Таиланд - абсолютно цивилизованная страна, с отлично развитой инфраструктурой и медициной! Вирус можно подхватить где угодно, а к выбору блюд просто подходить с умом.
    14.01.2019, 11:53
Оценка:  -2
Поки я не побачив зарплату в розмірі 6439 доларів, я не вірив, що моя свекруха фактично приносить додому гроші на неповний робочий день. . Існує один з сусідів сестер зробив це тільки 4 і тепер заплатив нерухомість там і поклав прекрасний Dodge.

Перевірте.....>>> ; w­w­w­.­W­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
КульныйПэрэць    14.01.2019, 11:41
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Говорили же ей,не трахайся со слонёнком,опасно.Но разве бухую"королеву ночи"удержишь!
гость  (аноним)  14.01.2019, 11:28
Оценка:  +1
гость
Обдристалась со жратвы, сучонка крашеная?
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