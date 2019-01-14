"Чувствую себя ужасно": Оля Полякова заболела в Таиланде

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые начались во время ее отпуска.

Популярная исполнительница Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде, где сейчас проводит отпуск с семьей.

Об этом артистка рассказала в своих InstaStories:

Меня тут свалил вирус. Чувствую себя ужасно. Я болею, поэтому не выхожу в эфир.

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Также Оля Полякова опубликовала фото лекарств, с помощью которых борется с вирусом.

Оля Полякова подхватила вирус в Таиланде instagram.com/polyakovamusic

К слову, Полякова - не единственная украинская певица, которая умудрилась заболеть во время отпуска. Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева пожаловалась на самочувствие в первый день отпуска в Дубае.

Напомним, ранее Оля Полякова показала, как сильно похудела ее старшая дочь Маша. Смотрите фото до и после здесь.