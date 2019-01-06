Мамина копия: дочь Оли Поляковой засыпала сеть фото с Таиланда

Старшая дочь Оли Поляковой Маша проводит отдых в Таиланде: смотрите яркие фото.

Украинскую певицу Олю Полякову часто называют “ходячим ксероксом“ - ее дочери Маша и Алиса похожи на артистку как две капли воды.

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Так, 13-летняя Маша может похвастаться не только внешним сходством с исполнительницей, но и безумно длинными ногами, которые являются также главной “фишкой“ Поляковой. Не отстает девочка от звездной мамы и по активности в соцсетях.

К примеру, сейчас, пока Оля Полякова выступает на корпоративах в Украине, Маша отдыхает в Таиланде и активно постит на своей странице в Instagram солнечные фотографии.

Напомним, ранее украинская певица Джамала показала, как проводит отпуск на Маврикии. Смотрите яркие фото здесь.