Олег Винник опроверг слухи о плагиате

Известный украинский певец Олег Винник обратился в суд из-за обвинений в плагиате.

Недавно популярного украинского исполнителя Олега Винника обвинили в плагиате.

Так, в СМИ начали распространять информацию о том, что песню “Возьми меня в свой плен“ артист украл у некой Лары Мелтеми.

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Чтобы убедить поклонников в честности и добиться справедливости, представители Олега Винника подали его песни на экспертизу государственного учреждения – Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. Адвокат артиста Александр Качура заявил:

Интернет-издания умышленно осуществляют дискредитацию певца с целью повышения популярности своих информационных ресурсов.

Сам же Олег Винник считает, что подобные вопросы нужно решать в суде:

Если есть претензия – нужно решать вопрос в суде. Это нормальный европейский подход. Я ведь много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, и сам ее исполняю.

С целью защиты деловой репутации и опровержения распространенной недостоверной информации адвокатом Олега Винника подан судебный иск. Дело принято к рассмотрению Печерским районным судом города Киева.

Постановление суда пресс-служба

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К слову, экспертиза также опровергла информацию о плагиате Олегом Винником песни группы Joy “Touch by touch“, которую ранее распространяли СМИ. Официальные выводы экспертизы можно посмотреть здесь:

Напомним, величайшую певицу Арету Франклин обокрали перед смертью. Подробности читайте здесь.