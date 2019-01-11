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Олег Винник опроверг слухи о плагиате

Комментариев: 1
Известный украинский певец Олег Винник обратился в суд из-за обвинений в плагиате.
Олег Винник опроверг слухи о плагиате
Олег Винник опроверг слухи о плагиате
instagram.com/olegg.vynnyk

Недавно популярного украинского исполнителя Олега Винника обвинили в плагиате.

Так, в СМИ начали распространять информацию о том, что песню “Возьми меня в свой плен“ артист украл у некой Лары Мелтеми.

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Чтобы убедить поклонников в честности и добиться справедливости, представители Олега Винника подали его песни на экспертизу государственного учреждения – Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. Адвокат артиста Александр Качура заявил:

Интернет-издания умышленно осуществляют дискредитацию певца с целью повышения популярности своих информационных ресурсов.

Сам же Олег Винник считает, что подобные вопросы нужно решать в суде:

Если есть претензия – нужно решать вопрос в суде. Это нормальный европейский подход. Я ведь много работал за границей и знаю, как там относятся к авторским правам, никогда их не нарушал. Я честный артист, сам пишу слова и музыку, и сам ее исполняю.

С целью защиты деловой репутации и опровержения распространенной недостоверной информации адвокатом Олега Винника подан судебный иск. Дело принято к рассмотрению Печерским районным судом города Киева.

 

Постановление суда
Постановление суда
пресс-служба

 

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К слову, экспертиза также опровергла информацию о плагиате Олегом Винником песни группы Joy “Touch by touch“, которую ранее распространяли СМИ. Официальные выводы экспертизы можно посмотреть здесь:

Напомним, величайшую певицу Арету Франклин обокрали перед смертью. Подробности читайте здесь.

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Теги: Олег Винник, плагиат, суд, документы
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Комментариев (1)
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КульныйПэрэць    11.01.2019, 17:20
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Олег Винник сам является ходячим плагиатом.
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