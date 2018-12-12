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Олег Винник сменил образ

Комментариев: 2
Украинский певец Олег Винник выступил в новом образе: как выглядел артист.
Олег Винник сменил образ
Олег Винник сменил образ
instagram.com/olegg.vynnyk

31 декабря в 20:00 канал "Украина" подарит своим зрителям грандиозное шоу под названием "Фантастична ніч на каналі "Україна". Во время съемок проекта звезды удивляли необычными постановками, сложными хореографическими номерами и, конечно, яркими нарядами. Любимец публики Олег Винник появился на съемках в совершенно новом образе – элегантном ярко-красном костюме. За кулисами проекта он объяснил журналистам, почему остановил свой выбор на этом наряде.

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Как известно, красный – это цвет успеха, богатства и денег. Не планирует ли Олег Винник таким образом задобрить символ 2019 года – желтую свинку? Вот что об этом говорит артист:

А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не "подсовывал свинью". Пусть наша Украина подобно молодому поросенку стремительно растет и развивается.

Как выглядел Олег Винник в стильном красном костюме, смотрите здесь:

Напомним, легенда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка вернулась на сцену. Когда и где можно будет посмотреть ее выступление, читайте здесь.

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Теги: Олег Винник, канал Украина, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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*******    12.12.2018, 16:08
Оценка:  0
*******
Как не меняй образ, но педик он в лбом образе педик
гость  (аноним)  12.12.2018, 16:06
Оценка:  0
гость
как уже этот веник зае...л! Кому он нравится вообще!? Сам тупой, неинтересный,с сельской физиономией, но со звездной болезнью!
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