Верка Сердючка вернулась на сцену: что ждет поклонников?

Легенда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка вышла из творческого отпуска: где можно будет увидеть выступление артистки.

31 декабря в 20:00 канал “Украина“ подарит своим зрителям грандиозное шоу под названием “Фантастична ніч на каналі “Україна“, участие в котором примут любимые украинские артисты. Настоящим сюрпризом для телезрителей станет выступление популярной артистки Верки Сердючки.

Впервые за долгое время Верка Сердючка споет для украинских телезрителей. По сюжету масштабного шоу, ведущий Александр Скичко встречает на баре Верку Сердючку и ее маму, которые наслаждались концертной программой. Выходить на сцену артистка в новогодний вечер не планировала – она в творческом отпуске. Но вдруг набежала толпа поклонников и под возгласы “Верка! Верка! Верка!“ артистка все-же сдалась.

Верка Сердючка в шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“ пресс-служба канала Украина

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Выступление VERKA SERDUCHKA & BAND в новогоднем шоу канала “Украина“ станет одним из самых ярких. Сердючка подарит украинцам свои хиты “Харашо“ и “Дольче Габбана“. На съемках она охотно общалась со зрителями в зале:

Вы там еще не уснули? Ну-ка, давайте, просыпайтесь.

Публика настолько соскучилась по любимым песням, что начала плясать вместе с артистами и громко подпевала каждую строчку.

Верка Сердючка в шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“ пресс-служба канала Украина

Отметим, что Верка Сердючка долгое время не появлялась на украинских телеэкранах - Андрей Данилко говорил, что на некоторое время ушел со сцены.

Увидеть зажигательное выступление Верки Сердючки зрители смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“.

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