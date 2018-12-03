Артист получил главную статуэтку M1 Music Awards 4 Seasons: фото.

В субботу, 1 декабря, в столичном Дворце cпорта состоялась церемония награждения четвертой ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards, отметившей лучших представителей отечественного шоу-бизнеса за 2018 год.

Победителем в основной номинации - “Певец года“ стал Олег Винник. Поскольку в момент церемонии награждения артист находился на шоу “Х-фактор“ телеканалы СТБ и М1 объединили два прямых эфира для того, чтобы сообщить исполнителю приятную новость.

Олег Винник стал лучшим певцом Украины телеканал СТБ

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Лучшего певца и судью популярного вокального проекта тотчас поздравили коллеги и зрительский зал. Музыкант, в свою очередь, поблагодарил слушателей и организаторов премии:

Спасибо M1 Music Awards, что оценили! Спасибо Украина! Низкий поклон всем, кто в этом году решил мою судьбу и считает меня лучшим певцом.

Олег Винник стал лучшим певцом Украины телеканал СТБ

Отметим, текущий год для Олега Винника выдался насыщенным событиями и очень плодотворным. Певец собрал два киевских Дворца спорта, проехал несколько десятков городов, дал около полсотни аншлаговых концертов, выступая на главных сценах и стадионах страны. На X юбилейной церемонии награждения “Viva! Самые красивые“ Винника признали самым красивым мужчиной Украины.

Кроме того, в 2018-м коллекция наград артиста пополнилась двумя премиями “Золотая жар-птица“ (“Певец года“ и “Народный хит“), а главный музыкальный телеканал страны удостоил его звания “Певец зимы-2018“, наградив орденом M1 Music Awards. 4 сезона, а также отметил видеоработу “Найкращий день“, назвав дуэт с Потапом лучшим “Проектом осени-2018“.

Напомним, ранее мы публиковали полный список победителей на M1 Music Awards 2018. Кто ими стал, читайте здесь.